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Olağan Şüpheliler konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu

Gündemde halen yer almaya devam eden Olağan Şüpheliler konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu haberine ilişkin basına aktarılan en yeni gelişmeleri keşfetmek istiyorsanız siz de hemen 21 Mart 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

21 Mart 2021 Pazar 04:24
Olağan Şüpheliler konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
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Başrollerinde Ceren Moray, Yasemin Allen ve Bennu Yıldırımlar’ ı bulundurmakta olan Olağan Şüpheliler dizisinin 2021 senesinde EXXEN platformunda yayınlanması bekleniyor. Bir cinayette ortak olmuş olan 3 ev hanımını konu alan dizinin etkileyici bir hikayesi bulunuyor. Olağan Şüpheliler adlı yapının yönetmenlik koltuğunda Yüksel Aksu oturuyor. Ocak 2021 tarihinde çekimlerinin başlayacağı dizinin Nisan ayı gibi yayınlanması bekleniyor. EXXEN, yayınlayacağı bu diziye başyapıtlarından biri gözü ile bakmakta. Dizinin yapımcısı ise 1441 Yapım’dır.

 

 

Olağan Şüpheliler adlı dizide yer alacak olan oyuncular

 

Bennu Yıldırımlar

1968 senesinin Kasım 22’sinde dünyaya İstanbul’da gözlerini açmıştır. Kendisi Olağan Şüpheliler dizisini çekeceği sırada 53 yaşında olacaktır. Üniversite eğitimini; İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bölümü’nde tamamlamıştır. Kendisi aynı meslekten olan Bülent Emin Yarar ile evlenmiştir ve ikilinin bir adette çocuğu bulunmaktadır. Oyunculuk yapmaya başladığından beri birçok alanında ustalaşmış oyuncu ile tiyatrolarda boy göstermiştir. 

 

 

Oyuncunun kariyerinin parlama noktası ise Süper Baba adlı dizi ile olmuştur. Daha sonrasında oyuncu Türk dizi tarihinde efsaneleşmiş olan Yaprak Dökümü dizisinde oynamıştır. Umutsuz Ev Kadınları adlı dizideki performansı ile de Bennu Yıldırımlar yükselişine devam etmiştir. Son zamanlarda Kadın adlı dizide yer alan oyuncu, canlandırdığı Hatice adlı karakter ile devleşmiştir. 58 kilodur ve 1, 67 metre uzunluğundadır. 

 

Yasemin Allen

1989 senesinin Temmuz 10’unda, İngiltere’de doğmuştur. Kendisi şuanda 32 yaşındadır. Türkiye’ye dönüşü ilkokul zamanlarında denk gelen Yasemin Allen, üniversite eğitimi için tekrar yurtdışına çıkmış, üniversite eğitimini Avusturalya’da tamamlamıştır. Türkiye’ ye tekrar dönüş yapan oyuncu Müjdat Gezen Sanat Konservatuvarında oyunculuk üzerine eğitim almıştır. Kendisinin ilk oyunculuk deneyimi Elif adlı dizi ile olmuş, performansı ve güzelliği ile birçok izleyici tarafından kısa bir sürede tanınmış ve kariyer basamaklarını hızlıca çıkmıştır.  

 

 

Oyuncunun kariyerinde çok önemli yerleri olan diziler ise; Yerden Yüksek, Merhamet ve Hayat Devam Ediyor adlı dizilerdir. Daha sonrasında oyuncu Muhteşem Yüzyıl ve Şeref Meselesi adlı dizlerde de yer almış ve kariyerindeki yükselişini sürdürmeye devam etmiştir. Yasemin Allen’ın son olarak canlandırdığı karakter ise; İyi Günde Kötü Günde adlı dizideki Melisa karakteridir. Oyuncunun ilk dijital dizi deneyimi  Olağan Şüpheliler adlı dizi ile olmayacaktır. Kendisi daha öncesinde Fi ve 46 Yok Olan gibi intenet dizilerinde de yer almıştır.

 

Ceren Moray

En son “Öğretmen” adlı dizide Zeynep karakterine hayat veren Ceren Moray, 1985 senesinin Haziran 5’inde dünyaya gözlerini Diyarbakır’da açmıştır. Olağan Şüpheliler dizisinin çekilme döneminde 36 yaşında olacak olan Ceren Moray, üniversite eğitimini Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde tamamlamıştır. Oyuncunun bu zamana kadar kariyerinde yaptığı en zirve nokta; O Hayat Benim adlı dizide canlandırdığı Efsun karakteriyle olmuştur. Daha sonrasında başka dizilerde de yer alan oyuncunun başarısızlık gösterdiği tek rol Öğretmen adlı dizide canlandırdığı Zeynep karakteridir.

 

 

Ceren Moray’ın EXXEN platformunda yayınlanacak olan Olağan Şüpheliler adlı diziye geçme nedeninin Türk televizyon sektöründe yaşamakta olduğu zorluklar olduğu düşünülüyor.  Fransız Nicco ile evlenmiş olan oyuncu; Doktorlar ve Kavak Yelleri gibi Türk dizi tarihinde efsaneleşmiş dizilerde de oyunculuk sergilediği biliniyor. Kendisi 42 kilodur ve 1,61 metre uzunluğundadır.

 

 

 



Son Güncelleme: 21.03.2021 04:24
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Anahtar Kelimeler:
Ceren MorayYasemin AllenBennu YıldırımlarOlağan Şüpheliler DizisiOlağan ŞüphelilerExxen
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