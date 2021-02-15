Olağan Şüpheliler dizisinin çekildiği mekanlar

Yayın hayatına Ocak ayı başında başlayan Exxen yeni içeriklerle bünyesini zenginleştirmeye devam ediyor. Yeni hazırladığı projelerden biri de Olağan Şüpheliler adlı dizi oldu.

Dizi hakkında izleyicilerin merak ettiği konulardan biri dizinin çekildiği mekanlar. Dizi İstanbul’da çekilmektedir. Hem kapalı alanlar hem açık alanlar kullanılacaktır. Çekimlerin çoğu fotoğraflarla değerlendirilecek olursa evde çekiliyor. İstanbul’un çoğu yeri kullanılıyor.

Dizinin konusu

İlgi çekici bir konuya sahip olan dizi üç ev kadının hikayesini anlatıyor. Hem güldüren hem kızdıran hem üzen bazen de korkutan bir dizi olan Olağan Şüpheliler yakında izleyici karşısına çıkacak.

Yönetmenliğini Yüksek Aksu’nun yaptığı dizinin yapımcılığını İrfan Şahin üstleniyor. Başrollerinde ise Bennu Yıldırımlar, Yasemin Allen, Ceren Moray, Bekir Aksoy, Berk Hakman ve Pamir Pekin yer alıyor.

Bennu Yıldırımlar

1969 yılında İstanbul’da doğan oyuncu eğitimini İstanbul Üniversitesi devlet konservatuvarında tamamlamıştır. Oyuncu yurt dışında da drama üzerine eğitim almıştır. Birçok proje de yer alan oyuncu ilk deneyimini 1988 senesinde Perili Köşk dizisinde yaşamıştır. En son yer aldığı proje ise Kadın dizisidir. Dizide Hatice karakterini canlandırmıştır. Birçok ödüle sahip olan oyuncu Bülent Emin Yarar ile evlidir. Çiftin bir çocuğu vardır.

Ceren Moray

1985 yılı Diyarbakır doğumlu olan güzel oyuncu eğitimini Pera Güzel Sanatlar bölümündeki eğitim ardında Haliç Üniversitesi tiyatro bölümünde tamamlamıştır. Yer aldığı projeler, Serseri Aşıklar, Dayı, Nefes Nefese, Doktorlar, Kavak Yelleri, İşler Güçler, O Hayat Benim, Avlu, Öğretmen’dir. Projelerinin büyük kısmında başrole can vermiştir. 2003 senesinden bu yana oyunculuğunu aktif olarak yapmaktadır. Oyuncu Nico Brun ile 2017 senesinde evlenmiştir.

Yasemin Allen

1989 Londra doğumlu olan oyuncu 2008 yılından beri oyunculuk yapmaktadır. Türk ve İngiliz dizisinde yer alan oyuncu uzun bir süre Avustralya’da yaşamıştır. Eğitimini yurt dışındaki bir üniversitenin sinema televizyon bölümünde tamamlamıştır. 18 yaşında Türkiye’ye dönen oyuncu Müjdat Gezen konservatuvarı tiyatro bölümünde de eğitim almıştır. Kavak Yelleri, Yerden Yüksek, Hayat Devam Ediyor, Muhteşem Yüzyıl, Şeref Meselesi, İyi Günde Kötü Günde projelerinde yer almıştır.

Berk Hakman

1981 yılında Ankara’da doğan oyuncu 2003 yılından beri oyunculuk yapmaktadır. Eğitimini Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği bölümünde alan oyuncu bu esnada tiyatro kulübüne katılmıştır. Siyah İnci, Hayatımın Aşkı, Kaçak, Suskunlar, Mazi Kalbimde Yaradır, Çocukluk Günleri, Hatırla Sevgili projelerinde yer almıştır.

Bekir Aksoy

Oyuncu 1969 yılında Ankara’da doğmuştur. Eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarında tamamlayan oyuncu birçok projede yer almıştır. 1986 senesinden beri oyunculuk yapmaktadır. Birçok ödül alan oyuncunun yer aldığı projeler şunlardır: Akrep, Türk Malı, Omuz Omuza, Çiçek Taksi, Yasemin, Salih Kuşu, Yahşi Cazibe, Doktorlar.

Pamir Pekin

1979 yılında İstanbul’da doğan oyuncu eğitimini Marmara Üniversitesi Ekonometri bölümünde tamamlamıştır. Bir süre modellik yapan oyuncu reklamlarda da yer almıştır. 2007 senesinde oyunculuğa başlamıştır. Birçok projede yer alan oyuncu seyircilerin beğenisini toplamıştır. Bir Annenin Günahı, Yuvamdaki Düşman, Tutsak, Hayat Şarkısı, Gülümse Yeter, Gönül İşleri, Muhteşem Yüzyıl, Güzel Çirkin, Lale Devri, Vurgun projelerinde yer almıştır.

Yeni dizi ne zaman başlayacak?

Dizinin yayın tarihi henüz netleşmedi. Çekimlerine başlanan dizi birkaç fotoğraf yayınladı. Kısa sürede yayınlanması beklenen dizinin net tarihi henüz belli değil.