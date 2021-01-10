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Olağan Şüpheliler dizisi oyuncu kadrosu

Birçok dizi, film ve programlarım bulunduğu Exxen dijital platformunda yer alacak bir diğer dizide Olağan Şüpheliler dizisi oldu. Dizide yer alacak oyuncu kadrosu ise merak konusu oldu. Olağan Şüpheliler dizisi oyuncuları kimlerdir? sorusunun cevabına haberimizde yer verdik.

10 Ocak 2021 Pazar 16:04
Olağan Şüpheliler dizisi oyuncu kadrosu
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Acun Ilıcalı tarafından kurulan Exxen dijital platformunda yer alacak olan Olağan Şüpheliler dizisi en çok merak edilen diziler arasına girdi. Tamamen yerli yapım olan Olağan Şüpheliler dizisinin yönetmenliğini Yüksel Aksu, yapımcılığını da İrfan Şahin üstlenmiştir. 

Olağan Şüpheliler dizisi konusu nedir?

Dizide kocalarını öldüren üç ev hanımının hikayesi anlatılmaktadır. Dizinin başrol oyuncuları Bennu Yıldırımlar, Yasemin Allen ve Ceren Moray yer almaktadır. Bekir Aksoy, Hakan Eratik, Fırat Doğruloğlu ve Berk Hakman gibi erkek oyuncularda dizinin kadrosunda yer almaktadır. 

Olağan Şüpheliler dizisi oyuncu kadrosu

Bennu Yıldırımlar

22 Kasım 1968 tarihinde doğan Bennu Yıldırımlar İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı bölümünden mezun olmuştur. Oyuncu Bülent Emin Yarar ile evli olan Bennu Yıldırımlar bir çocuk annesidir. Süper Baba, Yaprak Dökümü ve Umutsuz Ev Kadınları gibi dizilerde yer alan Bennu Yıldırımlar son olarak Kadın dizisinde Hatice Sarıkadı rolüyle sevenlerini kendine hayran bırakmıştır. Birçok film ve tiyatroda da yer alan Bennu Yıldırımlar'ın oynadığı bazı sinema filmleri şunlardır: Gece, Kaç Para Kaç, Melek ve Bizim Çocuklar, Eski Fotoğraflar, Ahlat Ağacı ve Ağustos Böceği ve Karıncalar. Bennu Yıldırımlar Exxen de yayınlanacak olan Olağan Şüpheliler dizisinde ise en olgun koca katili rolünü oynayacaktır. 

Yasemin Allen 

10 Temmuz 1986 tarihinde Londra'da doğan Yasemin Allen, Müjdat Gezen Sanat Konservatuarı'nda eğitim almıştır. Türk sineması duayenlerinden olan Suna Yıldızoğlu'nun kızı olan Yasemin Allen ilk rol aldığı dizi Elif dizisidir. Merhamet, Hayat Devam Ediyor, Yerden Yüksek ve Fi gibi dizilerde kariyer hayatını devam ettiren Yasemin Allen 46 Yok Olan dizisinde de annesi ile birlikte rol almıştır. Son olarak İyi Günde Kötü Günde dizisinde rol alan Yasemin Allen Dönerse Senindir ile Su ve Ateş gibi sinema filmlerinde de rol almıştır. 

Ceren Moray

5 Haziran 1985 tarihinde Diyarbakır'da doğan Ceren Moray Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. Şöhretini O Hayat Benim dizisinde kazanan Ceren Moray Avlu dizisinde de Azra Kaya rolü ile kariyerine devam etmiştir. Ceren Moray son olarak Öğretmen dizisinde yer almıştır. Bi Küçük Eylül Meselesi, Yok Artık, El Değmemiş Aşk, Olaylar Olaylar ve Arada gibi sinema filmlerinde rol alan Ceren Moray Fransız Nico Brun ile evlidir. 

Bekir Aksoy

18 Mart 1969 tarihinde Ankara'da doğan Bekir Aksoy Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur. Birçok dizi, film ve tiyatroda yer alan Bekir Aksoy şu sıralar Akrep dizisinde Fikret karakterini canlandırmaktadır. 

Pamir Pekin 

31 Mayısıs 1979 tarihinde İstanbul'da doğan Pamir Pekin Marmara Üniversitesi Ekonometri Bölümü mezunudur. Kariyer hayatına modellik yaparak başlayan Pamir Pekin'in ilk rol aldığı dizi Komiser Nevzat dizisidir. Şöhreti Hülya Avşar'ın A Benim Akılsızım şarkısının klipinde oynayarak yakalayan Pamir Pekin son olarak Yuvamdaki Düşman dizisinde Murat karakterini canlandırmıştır. 

Berk Hakman

14 Ağustos 1981 tarihinde doğan Berk Hakman Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunudur. Berk Hakman'ın rol aldığı diziler şunlardır: Kırık Kanatlar, Hatırla Sevgili, Suskunlar, Kaçak ve Siyah İnci 

Fırat Doğruloğlu

6 Temmuz 1974 tarihinde Hatay İskenderun'da doğan Fırat Doğruloğlu Bilgi Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olmuştur. İlk olarak Bizim Aile dizisinde oyunculuğa başlayan Fırat Doğruloğlu, Şehnaz Tango, Yarım Elma ve Alacakaranlık dizilerinde oynamıştır. Fırat Doğruloğlu 2009 yılında yayınlanan Haneler adlı komedi programında canlandırdığı Yaban karakteri ile popülerliğini kazanmıştır.

Hakan Eratik

 

7 Eylül 1977 tarihinde İstanbul'da doğan Hakan Eratik Ödünç Hayat dizisi ile oyunculuğa başlamıştır. Sessiz Gemiler, Sürgün Hayatlar, Huzur Sokağı Filinta ve Kara Kutu gibi dizilerde rol alan Hakan Eratik Yüreğime Sor ve Görünmeyen isimli sinema filmlerinde de oynamıştır. Yeşim Salkım ile evlenip 2015 yılında boşanan Hakan Eratik'in bir kız çocuğu vardır. 



Son Güncelleme: 10.01.2021 16:04
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Anahtar Kelimeler:
Olağan ŞüphelilerExxen
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