İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
O kentte vatandaşlardan tam kapanma talebi geldi!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma...
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık seçimleri için genelge yayımlandı!
Son Dakika
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık...

Olağan Şüpheliler dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Olağan Şüpheliler karakterleri ve oyuncuların kariyerleri

Sıcak gündemde yer tutan Olağan Şüpheliler dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Olağan Şüpheliler karakterleri ve oyuncuların kariyerleri ve yeni ayrıntılarıyla merak uyandıran habere ilişkin tüm güncel gelişmeleri hemen öğrenmek istiyorsanız, siz de 5 Mart 2021 Cuma tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

06 Mart 2021 Cumartesi 04:22
Olağan Şüpheliler dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Olağan Şüpheliler karakterleri ve oyuncuların kariyerleri
Takip Et:

Başrollerinde Ceren Moray, Yasemin Allen ve Bennu Yıldırımlar’ ı bulundurmakta olan Olağan Şüpheliler dizisinin 2021 senesinde EXXEN platformunda yayınlanması bekleniyor. Bir cinayette ortak olmuş olan 3 ev hanımını konu alan dizinin etkileyici bir hikayesi bulunuyor. Olağan Şüpheliler adlı yapının yönetmenlik koltuğunda Yüksel Aksu oturuyor. Ocak 2021 tarihinde çekimlerinin başlayacağı dizinin Nisan ayı gibi yayınlanması bekleniyor. EXXEN, yayınlayacağı bu diziye başyapıtlarından biri gözü ile bakmakta. Dizinin yapımcısı ise 1441 Yapım’dır.

 

 

Olağan Şüpheliler adlı dizide yer alacak olan oyuncular

 

Bennu Yıldırımlar

1968 senesinin Kasım 22’sinde dünyaya İstanbul’da gözlerini açmıştır. Kendisi Olağan Şüpheliler dizisini çekeceği sırada 53 yaşında olacaktır. Üniversite eğitimini; İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bölümü’nde tamamlamıştır. Kendisi aynı meslekten olan Bülent Emin Yarar ile evlenmiştir ve ikilinin bir adette çocuğu bulunmaktadır. Oyunculuk yapmaya başladığından beri birçok alanında ustalaşmış oyuncu ile tiyatrolarda boy göstermiştir. 

 

 

Oyuncunun kariyerinin parlama noktası ise Süper Baba adlı dizi ile olmuştur. Daha sonrasında oyuncu Türk dizi tarihinde efsaneleşmiş olan Yaprak Dökümü dizisinde oynamıştır. Umutsuz Ev Kadınları adlı dizideki performansı ile de Bennu Yıldırımlar yükselişine devam etmiştir. Son zamanlarda Kadın adlı dizide yer alan oyuncu, canlandırdığı Hatice adlı karakter ile devleşmiştir. 58 kilodur ve 1, 67 metre uzunluğundadır. 

 

Yasemin Allen

1989 senesinin Temmuz 10’unda, İngiltere’de doğmuştur. Kendisi şuanda 32 yaşındadır. Türkiye’ye dönüşü ilkokul zamanlarında denk gelen Yasemin Allen, üniversite eğitimi için tekrar yurtdışına çıkmış, üniversite eğitimini Avusturalya’da tamamlamıştır. Türkiye’ ye tekrar dönüş yapan oyuncu Müjdat Gezen Sanat Konservatuvarında oyunculuk üzerine eğitim almıştır. Kendisinin ilk oyunculuk deneyimi Elif adlı dizi ile olmuş, performansı ve güzelliği ile birçok izleyici tarafından kısa bir sürede tanınmış ve kariyer basamaklarını hızlıca çıkmıştır.  

 

 

Oyuncunun kariyerinde çok önemli yerleri olan diziler ise; Yerden Yüksek, Merhamet ve Hayat Devam Ediyor adlı dizilerdir. Daha sonrasında oyuncu Muhteşem Yüzyıl ve Şeref Meselesi adlı dizlerde de yer almış ve kariyerindeki yükselişini sürdürmeye devam etmiştir. Yasemin Allen’ın son olarak canlandırdığı karakter ise; İyi Günde Kötü Günde adlı dizideki Melisa karakteridir. Oyuncunun ilk dijital dizi deneyimi  Olağan Şüpheliler adlı dizi ile olmayacaktır. Kendisi daha öncesinde Fi ve 46 Yok Olan gibi intenet dizilerinde de yer almıştır.

 

Ceren Moray

En son “Öğretmen” adlı dizide Zeynep karakterine hayat veren Ceren Moray, 1985 senesinin Haziran 5’inde dünyaya gözlerini Diyarbakır’da açmıştır. Olağan Şüpheliler dizisinin çekilme döneminde 36 yaşında olacak olan Ceren Moray, üniversite eğitimini Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde tamamlamıştır. Oyuncunun bu zamana kadar kariyerinde yaptığı en zirve nokta; O Hayat Benim adlı dizide canlandırdığı Efsun karakteriyle olmuştur. Daha sonrasında başka dizilerde de yer alan oyuncunun başarısızlık gösterdiği tek rol Öğretmen adlı dizide canlandırdığı Zeynep karakteridir.

 

 

Ceren Moray’ın EXXEN platformunda yayınlanacak olan Olağan Şüpheliler adlı diziye geçme nedeninin Türk televizyon sektöründe yaşamakta olduğu zorluklar olduğu düşünülüyor.  Fransız Nicco ile evlenmiş olan oyuncu; Doktorlar ve Kavak Yelleri gibi Türk dizi tarihinde efsaneleşmiş dizilerde de oyunculuk sergilediği biliniyor. Kendisi 42 kilodur ve 1,61 metre uzunluğundadır.

 

 

 



Son Güncelleme: 06.03.2021 04:22
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ceren MorayYasemin AllenBennu YıldırımlarOlağan Şüpheliler DizisiOlağan ŞüphelilerExxen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sadakatsiz dizisi Melih komiser kimdir? Ali İl kim, kaç yaşındadır?
Sadakatsiz dizisi Melih komiser kimdir? Ali İl kim, kaç yaşındadır?
Dünya genelinde en fazla izlenen Hint dizileri! En fazla İMDB puanına sahip olan Hint dizileri!
Dünya genelinde en fazla izlenen Hint dizileri! En fazla İMDB puanına sahip olan Hint dizileri!
Mucize Doktor dizisi oyuncu kadrosu
Mucize Doktor dizisi oyuncu kadrosu
Temizlik Benim İşim neden yayınlanmadı, neden yok?
Temizlik Benim İşim neden yayınlanmadı, neden yok?
Camdaki Kız dizisinin çekim yerleri nerede? Camdaki Kız İstanbul'da mı çekiliyor?
Camdaki Kız dizisinin çekim yerleri nerede? Camdaki Kız İstanbul'da mı çekiliyor?
Sadakatsiz Melih'i Kimdir?
Sadakatsiz Melih'i Kimdir?

Popüler Haberler

Olağan Şüpheliler dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Olağan Şüpheliler karakterleri ve oyuncuların kariyerleri
Akrep dizisi Hizmetçi karakterini kim canlandırıyor? Demet Gül biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Akrep dizisi Perihan karakteri kimdir? Demet Akbağ'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Akıncı dizisi Nergis kimdir? Gerçek adı ne? Büşra Develi oynadığı diziler
Akrep dizisi Berna kimdir? Başak Daşman'ın hayatı!
Akrep dizisi Selma karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Bestemsu Özdemir kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Akıncı dizisi izlendi mi? Akıncı beğenildi mi, dizi devam eder mi?
Akıncı dizisinin çekim yerleri neresi? Akıncı çekimleri hangi il, semt, mahallede gerçekleşiyor
Akıncı dizisindeki Beste karakteri Kimdir? Müge Boz dizideki rolü ve hayatı
Akıncı dizisine katılan Deren Talu kimdir? Defne karakteri kimdir?
Memur emeklileri için yaş hesaplaması
Zemheri dizisi ne zaman başlayacak? Show tv yeni dizisi için ilk tanıtım tarihi
Fatih Portakal FOX haber whatsapp ihbar hattı numarası
Atiye 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Atiye yeni sezon için çekimler başlıyor!
Asgari ücrete kredi veren bankalar ve kredi şartları 2020
Akıncı dizisi Aylin kimdir? Didem İnselel'in hayatı!
Son Yaz dizisinin Naz'ı Yasemin Yazıcı'nın hayat hikayesi!
Son Yaz dizisi Arda karakteri kimdir? Sarp İkiler'in hayatı ve yer aldığı diziler
Seni Çok Bekledim dizisi Erol kimdir? İlhan Şen hakkında bilgiler
Kanal 7 canlı yayın akışı 6 Mart 2021 Cumartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Seni Çok Bekledim dizisinde Mihre karakterine Lila Gürmen hayat veriyor

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.