Okan Bayülgen ekranlara Blu Tv Renkli Rüyalar Oteli ile dönüyor!

Renkli Rüyalar Oteli programını Okan Bayülgen sunmaktadır. Blu Tv’ de yayınlanacak olan program merakla beklenmektedir.
Uzun yıllar boyunca ekranlarda görmeye alışık olduğumuz Bayülgen, 2021 yılında da ekranlarda olacak. Twitter üzerinden açıklama yapan isim ‘Başka başka oteller sürpriz konuklar bitmeyen konular ve tabii ki Okan Bayülgen sıra dışı bir program olan renkli rüyalar oteli 2021 yılında sadece blue TV’ de ‘ ifadelerini kullandı.
Okan Bayülgen kim?
Tv Programları Ve Oyunculuk Hayatı
ATV’ de Gece Kuşu programıyla dikkatleri üstüne çekti. Televizyon Makinesi, Zaga, Disko Kralı, Muhabbet Kralı, Uykusuzlar Kulübü gibi programlarda ekranlara geldi. Bayülgen’i oyuncu, yapımcı, seslendirme sanatçısı, tiyatrocu ve dizi oyuncusu olarak tanıyoruz.