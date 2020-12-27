Okan Bayülgen ekranlara Blu Tv Renkli Rüyalar Oteli ile dönüyor!

Renkli Rüyalar Oteli programını Okan Bayülgen sunmaktadır. Blu Tv’ de yayınlanacak olan program merakla beklenmektedir.

Uzun yıllar boyunca ekranlarda görmeye alışık olduğumuz Bayülgen, 2021 yılında da ekranlarda olacak. Twitter üzerinden açıklama yapan isim ‘Başka başka oteller sürpriz konuklar bitmeyen konular ve tabii ki Okan Bayülgen sıra dışı bir program olan renkli rüyalar oteli 2021 yılında sadece blue TV’ de ‘ ifadelerini kullandı.

Okan Bayülgen kim?

Tv Programları Ve Oyunculuk Hayatı

Televizyon Makinesi, Zaga, Disko Kralı, Muhabbet Kralı, Uykusuzlar Kulübü gibi programları yapan ve sunan oyuncu ve seslendirme sanatçısı olan Bayülgen, ekranların sevilen yüzüdür. 23 Mart 1964 İstanbul doğumludur. Sanatçı, eğitim hayatına İstanbul’ da bulunan Taş mektep adlı yatılı okulda başlamıştır. Şişli 19 Mayısıs İlkokulu mezunudur. Eğitimini Galatasaray Lisesi’nde sürdürmüştür. Ardından İstanbul Mimar Sinan Üniversitesine devlet konservatuvarı bölümüne devam etmiştir. Yüksek lisansını İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamlamıştır.

ATV’ de Gece Kuşu programıyla dikkatleri üstüne çekti. Televizyon Makinesi, Zaga, Disko Kralı, Muhabbet Kralı, Uykusuzlar Kulübü gibi programlarda ekranlara geldi. Bayülgen’i oyuncu, yapımcı, seslendirme sanatçısı, tiyatrocu ve dizi oyuncusu olarak tanıyoruz.