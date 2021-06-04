Oğuzhan Kayra Koç kimdir, kaç yaşındadır? Oğuzhan Kayra Koç’un hayatı

Oğuzhan Kayra Koç’un hayatı
28 Ocak 1998 tarihinde hayata gözlerini açan Oğuzhan Kayra Koç, Ankara’da dünyaya gelmiştir. Boyu 185, kilosu ise 73 olan Koç, 23 yaşındadır. Eğitimini doğup büyüdüğü Ankara’da alan Koç, Ankara Akademi Sanat Tiyatrosu’nda oyunculuk eğitimi almıştır ve çalışmalarını burada sürdürmüştür.
Umuda Kelepçe Vurulmaz, Hayat Şarkısı, Vatanım Sensin, Sevdim Seni Bir Kere dizilerinde yer alan ve oldukça beğeni toplayan Oğuzhan Kayra Koç, çeşitli tiyatro oyunlarında da yer almıştır.
Son Güncelleme: 04.06.2021 00:15