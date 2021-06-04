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Oğuzhan Kayra Koç kimdir, kaç yaşındadır? Oğuzhan Kayra Koç’un hayatı

Son olarak Star TV’de yayınlanan Sevdim Seni Bir Kere dizisiyle izleyici karşısına çıkan Oğuzhan Kayra Koç, izleyiciler tarafından araştırılıyor. Oğuzhan Kayra Koç’un hayatını merak eden izleyiciler, bu konuda araştırmalar yapıyor. Oğuzhan Kayra Koç kimdir, kaç yaşındadır? İşte detaylar...

04 Haziran 2021 Cuma 00:15
Oğuzhan Kayra Koç kimdir, kaç yaşındadır? Oğuzhan Kayra Koç’un hayatı
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Oğuzhan Kayra Koç’un hayatı

28 Ocak 1998 tarihinde hayata gözlerini açan Oğuzhan Kayra Koç, Ankara’da dünyaya gelmiştir. Boyu 185, kilosu ise 73 olan Koç, 23 yaşındadır. Eğitimini doğup büyüdüğü Ankara’da alan Koç, Ankara Akademi Sanat Tiyatrosu’nda oyunculuk eğitimi almıştır ve çalışmalarını burada sürdürmüştür.

Eğitiminin ardından İstanbul’a taşınan Koç, burada oyunculuğa başlamıştır. Oyunculuğun yanı sıra at binmeye ve dövüş sporlarına meraklı olan Koç, Wing Chun sporunda oldukça başarılı bir isimdir.

Umuda Kelepçe Vurulmaz, Hayat Şarkısı, Vatanım Sensin, Sevdim Seni Bir Kere dizilerinde yer alan ve oldukça beğeni toplayan Oğuzhan Kayra Koç, çeşitli tiyatro oyunlarında da yer almıştır.


Son Güncelleme: 04.06.2021 00:15
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Oğuzhan Kayra KoçOğuzhan Kayra Koç Kimdir
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