Oğuz Yılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında ve şarkıları

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının bugünkü konuğu Oğuz Yılmaz oldu. Oğuz Yılmaz akıllara Çekirge adlı şarkı ile kazınmıştı.

Oğuz Yılmaz kimdir?

25 Ekim 1968 yılında dünyaya gelen Ankaralı şarkıcı aynı zamanda söz yazarı ve bestecidir. Küçük yaşlardan itibaren müzikle iç içe büyüyen Oğuz Yılmaz, 1989 yılında Duydun mu, Bi Denem adlı albümüyle piyasaya giriş yapmıştır.

Albümü satış rekorları kıran Yılmaz 1993 yılında Çarşı Çakalı, 1994 yılında Vurgunum Sana, 1995 yılında Zilli Bebek, 1996 yılında Nazlı’mı Beklerim ve 1997 yılında Keriman adlı albümlerini piyasaya sürmüştür.

Yılmaz bu albümlerin ardından iki yıl sonra 1997 yılında Usta albümüyle hızlı bir giriş yapmış ve özellikle Bas Bas Paraları Leyla’la adlı şarkısıyla o dönemin en popüler isimlerinden biri olmuştur.

2004 yılında Yılmazlar Plak Şirketini kuran ve kendi şirketiyle müzik kariyerine devam eden Oğuz Yılmaz uzun süredir ekranlarda yer almadı. Oğuz Yılmaz uzun süren sessizliğini Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına katılarak bozmuş oldu.