İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma yasağı!
İstanbul'da 20 yaş altı ve...
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün hastalığı teşhis edildi
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün...
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
Son Dakika
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı!...
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!

Oğuz Yılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında ve şarkıları

Demet Akalın ve Alişan’ın sunduğu gündüz kuşağı programına Oğuz Yılmaz katıldı. İzleyiciler Oğuz Yılmaz kimdir, nereli ve kaç yaşında gibi soruları araştırmaya başladı.

13 Ocak 2021 Çarşamba 18:40
Oğuz Yılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında ve şarkıları
Takip Et:

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının bugünkü konuğu Oğuz Yılmaz oldu. Oğuz Yılmaz akıllara Çekirge adlı şarkı ile kazınmıştı.

Oğuz Yılmaz kimdir?

25 Ekim 1968 yılında dünyaya gelen Ankaralı şarkıcı aynı zamanda söz yazarı ve bestecidir. Küçük yaşlardan itibaren müzikle iç içe büyüyen Oğuz Yılmaz, 1989 yılında Duydun mu, Bi Denem adlı albümüyle piyasaya giriş yapmıştır.

Albümü satış rekorları kıran Yılmaz 1993 yılında Çarşı Çakalı, 1994 yılında Vurgunum Sana, 1995 yılında Zilli Bebek, 1996 yılında Nazlı’mı Beklerim ve 1997 yılında Keriman adlı albümlerini piyasaya sürmüştür.

Yılmaz bu albümlerin ardından iki yıl sonra 1997 yılında Usta albümüyle hızlı bir giriş yapmış ve özellikle Bas Bas Paraları Leyla’la adlı şarkısıyla o dönemin en popüler isimlerinden biri olmuştur.

2004 yılında Yılmazlar Plak Şirketini kuran ve kendi şirketiyle müzik kariyerine devam eden Oğuz Yılmaz uzun süredir ekranlarda yer almadı. Oğuz Yılmaz uzun süren sessizliğini Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına katılarak bozmuş oldu.

 



Son Güncelleme: 13.01.2021 18:40
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Oğuz YılmazşarkıDemet Ve Alişan Ile Sabah Sabah
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FOX Yaşı 19 dizisinin adı değişti! İşte yeni adı!
FOX Yaşı 19 dizisinin adı değişti! İşte yeni adı!
Tuğba Ekinci yıllar önce İbo Show'da giydiği elbisesiyle yeniden İbo Show'a konuk olacak
Tuğba Ekinci yıllar önce İbo Show'da giydiği elbisesiyle yeniden İbo Show'a konuk olacak
Tuğba Ekinci, İbo Show'a katılacak! Ekinci'den büyük sürpriz!
Tuğba Ekinci, İbo Show'a katılacak! Ekinci'den büyük sürpriz!
Nazlı Çelik kızıyla olan benzerliğiyle dikkat çekti
Nazlı Çelik kızıyla olan benzerliğiyle dikkat çekti
Beyaz Tv'den ayrılan Ertem Şener tv100 ile anlaştı
Beyaz Tv'den ayrılan Ertem Şener tv100 ile anlaştı
Haber Global’de ayrılık! Buket Aydın geldi, Jülide Ateş gitti
Haber Global’de ayrılık! Buket Aydın geldi, Jülide Ateş gitti

Popüler Haberler

Zümrüdüanka dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Zümrüdüanka dizi oyuncusu Rüstem kimdir? Serhat Özcan hakkında bilgiler
Zümrüdüanka dizisi Saniye’yi kim canlandırıyor? Sebahat Kumaş'ın biyografisi
Zümrüdüanka dizisi Avukat Ejder karakterini kim canlandırıyor? Ahmet Kaynak biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Zümrüdüanka dizisi Nezaket kimdir? Simge Selçuk kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Zümrüdüanka dizisinde Niyazi Çavuş karakterine Korkmaz Arslan hayat veriyor
Sadakatsiz dizisinde Selçuk Dağcı karakterine Emir Tarık Tekin hayat veriyor
Kanal D Sadakatsiz dizisi nerede çekiliyor? Sadakatsiz konusu ve oyuncuları
Survivor var mı, neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Survivor 2021 yayın günleri
Zümrüdüanka dizisi Canan kimdir? Ebru Ünlü doğum tarihi
Öğretmen dizisi nerede çekiliyor? Öğretmen dizisinin çekildiği okul nerede?
Yeni 8. nesil Golf R nasıl olacak?
Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı Almak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir? İllere Göre Ödenecek Kira Yardım Ücretleri
Netflix Don’t Look Up filmi oyuncu kadrosu ve konusu
Kamuda mesai saatleri değişecek mi, nasıl olacak?
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Emine karakteri kimdir? Naz Göktan kimdir, nereli, kaç yaşında?
Zümrüdüanka dizisi Furkan kimdir? Orkun Huylu hakkında bilgiler
Zümrüdüanka dizisi Cihan kimdir? Evren Erler yer aldığı dizi ve film yapımları
Kuruluş Osman dizisinde Çömlekçi İdris karakterine Bahtiyar Engin hayat veriyor
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Barış kimdir? Engin Öztürk'ün hayatı ve rol aldığı yapımlar
Kuruluş Osman dizisi Geyhatu kimdir? Gerçek adı ne? Maruf Otajonov oynadığı diziler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.