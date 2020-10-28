Öğretmen Öğretmen neden final kararı aldı? Öğretmen final nedeni ve tarihi

FOX TV’de geçen sezona iddialı bir giriş yapan Öğretmen dizisi, salgın sonrasında reytinglerde büyük düşüş yaşadı. Yeni sezonda Pazar günü yayınlanan dizi, yeni sezonda izleyiciden beklediği ilgiyi göremeyince final kararı aldı.

Öğretmen dizisi neden final yapıyor?

İlk sezonunda Çarşamba günleri yayınlanan Öğretmen dizisi, farklı formatı ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine toplamıştı. Salgın sonrasında kaldığı yerden devam eden dizi ilk sezonda aldığı reytingleri ikinci sezonda koruyamadı. 18 Ekim Pazar günü yayınlanan son bölümü ile 2.9 total reyting oranı ile adeta dibi gören dizi için kanal ve yapım ekibi final kararı aldı.

Öğretmen dizisinin yayın günü değiştirilmesine rağmen sezonda fazla tutunamadı. Final sebebinin en büyük etkenlerinden biri de dizinin aksiyon sahneleriyle dolu olması ancak izleyicinin bu sahneleri bağdaştıramamasından kaynaklanıyor. Birçok izleyici diziyi anlamadığı için izlemekten vazgeçmiş durumdaydı. Bunun yanında Pazar günü yayınlanan Savaşçı dizisinin yerini almış olması da büyük bir etken olarak görülüyor.

Öğretmen dizisi 8 Kasım Pazar günü yayınlanacak 9.bölümü ile ekran serüvenini tamamlayacak.