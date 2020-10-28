İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci zirve döneminde'
Son Dakika
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci...
Nusret'ten olay firikik! Yatağa hoplarken bornozu açıldı
Nusret'ten olay firikik! Yatağa hoplarken...
Vergi borçlarına ve SGK prim borçlarına yapılandırma yolda!
Son Dakika
Vergi borçlarına ve SGK prim...
Türkiye kan donduran bu cinayeti uzun süre gündemde tutmuştu! Kızını vahşi bir şekilde öldüren katil babanın cezası belli oldu!
Türkiye kan donduran bu cinayeti...

Öğretmen Öğretmen neden final kararı aldı? Öğretmen final nedeni ve tarihi

Öğretmen Öğretmen neden final kararı aldı? Öğretmen final nedeni ve tarihi konusunda merak edilen yeni ayrıntılar gündeme gelmeye devam ediyor. Okurlarımızın merak ettikleri Öğretmen Öğretmen neden final kararı aldı? Öğretmen final nedeni ve tarihi hakkında neler olup bittiğini ele aldığımız 28 Ekim 2020 tarihli haberimizi okuyarak tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

28 Ekim 2020 Çarşamba 15:36
Öğretmen Öğretmen neden final kararı aldı? Öğretmen final nedeni ve tarihi
Takip Et:

FOX TV’de geçen sezona iddialı bir giriş yapan Öğretmen dizisi, salgın sonrasında reytinglerde büyük düşüş yaşadı. Yeni sezonda Pazar günü yayınlanan dizi, yeni sezonda izleyiciden beklediği ilgiyi göremeyince final kararı aldı.

Öğretmen dizisi neden final yapıyor?

İlk sezonunda Çarşamba günleri yayınlanan Öğretmen dizisi, farklı formatı ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine toplamıştı. Salgın sonrasında kaldığı yerden devam eden dizi ilk sezonda aldığı reytingleri ikinci sezonda koruyamadı. 18 Ekim Pazar günü yayınlanan son bölümü ile 2.9 total reyting oranı ile adeta dibi gören dizi için kanal ve yapım ekibi final kararı aldı.


Öğretmen dizisinin yayın günü değiştirilmesine rağmen sezonda fazla tutunamadı. Final sebebinin en büyük etkenlerinden biri de dizinin aksiyon sahneleriyle dolu olması ancak izleyicinin bu sahneleri bağdaştıramamasından kaynaklanıyor. Birçok izleyici diziyi anlamadığı için izlemekten vazgeçmiş durumdaydı. Bunun yanında Pazar günü yayınlanan Savaşçı dizisinin yerini almış olması da büyük bir etken olarak görülüyor.

Öğretmen dizisi 8 Kasım Pazar günü yayınlanacak 9.bölümü ile ekran serüvenini tamamlayacak.



Son Güncelleme: 28.10.2020 15:36
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
İlker KaleliFoxFinalÖğretmen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Baraj dizisinde Nazım'ın eski eşi Nermin gelince ortalık iyice karıştı!
Baraj dizisinde Nazım'ın eski eşi Nermin gelince ortalık iyice karıştı!
Çukur Halil İbrahim kimdir?
Çukur Halil İbrahim kimdir?
Star TV İbo Show yayın tarihi belli oldu!
Star TV İbo Show yayın tarihi belli oldu!
Seda Sayan, yeni işiyle seyircilerin karşısına çıkıyor
Seda Sayan, yeni işiyle seyircilerin karşısına çıkıyor
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak

Popüler Haberler

Öğretmen Öğretmen neden final kararı aldı? Öğretmen final nedeni ve tarihi
Gelinim Mutfakta İlayda neden yarışmadan ayrıldı, neden yok? İlayda geri dönecek mi?
Evlilik kredisi veren bankalar hangileridir?
A101 mağazalarında satışa çıkarılan Huawei band 4 incelemesi ve kullanıcıların yorumları!
Market bayiliği almak istiyorum, hangi firmalar bayilik veriyor? 2020
Nihat Hatipoğlu Mevlid kandili programı saat kaçta başlıyor? 28 Ekim Canlı Mevlid Kandili Tv programı listesi
2020 yılında özel hastanelerde acilde ücret alınıyor mu? 2020
Hayvan genetik kaynaklarının korunması devlet yardımları 2020
TRT Gönül Dağı dizisi nerede çekiliyor? Dizi çekim yeri ve set adresi
Yatay geçiş ne zaman yapılır? 2020 Yatay geçiş şartları nelerdir?
Mucize Doktor’da kim vuruldu? Fragmanda silahlar patlıyor!
Dikey Geçiş Sınavı Geç Başvuru Ücreti Ne Kadar? 2019 DGS Geç Başvuruları Bugün Başladı!
Türkiye IMF’den borç alacak mı? Fed neden halen Türkiye’ye swap hattı açmadı?
Gözlük camının buğulanmaması için öneriler
Anksiyete nedir? Anksiyete bozukluğu belirtileri ve tedavisi
Acemi Anneler dizisi Cenk kimdir? Ege Semih Erken'in hayatı!
KYK yurtlarından alınan izin dilekçesi örneği
Meme Kanseri nasıl ortaya çıkar? Hastalığın vücuttaki belirtileri nasıldır?
Amerika gitmek isteyenler için Green Card başvurusu
Acemi Anneler dizisine katılan Merve Üçer kimdir? Nil karakteri kimdir?
Acemi Anneler dizisi Tarık karakterini kim canlandırıyor? Cantuğ Turay biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.