Öğretmen neden final yapıyor, neden bitti?

Başrolünde yakışıklı oyuncu İlker Kaleli’nin yer aldığı Fox TV’nin yeni dizisi Öğretmen final yapacak. Dizi geçen sezon yayınlanmaya başlamış ancak pandemi nedeniyle ara verilmişti. Dizinin yeni sezonda yayınlanması bekleniyordu ancak dizi final kararı aldı.
Dizide İlker Kaleli’nin yanı sıra Ceren Moray, Şerif Erol, Afra Saraçoğlu, Serhat Kılıç ve Serkan Keskin gibi sevilen isimler yer alıyor. Öğretmen bu akşam saat 20:00 Fox TV ekranlarında final bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
Son Güncelleme: 15.11.2020 15:32