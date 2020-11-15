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Öğretmen neden final yapıyor, neden bitti?

Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Öğretmen final kararı aldı. İzleyiciler Öğretmen neden final yapıyor, neden bitti sorularını araştırıyor.

15 Kasım 2020 Pazar 15:22
Öğretmen neden final yapıyor, neden bitti?
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Başrolünde yakışıklı oyuncu İlker Kaleli’nin yer aldığı Fox TV’nin yeni dizisi Öğretmen final yapacak. Dizi geçen sezon yayınlanmaya başlamış ancak pandemi nedeniyle ara verilmişti. Dizinin yeni sezonda yayınlanması bekleniyordu ancak dizi final kararı aldı.


Medyapım ve MF Yapım ortak projesi olan dizi bu akşam yayınlanacak final bölümüyle ekranlara veda edecek. Dizide bir öğretmenin öğrencilerini rehin alarak onlara hayatlarının en büyük dersini vermeye çalıştığı sahneler çok beğenilmişti. Ancak sürpriz bir şekilde dizi final kararı aldı.

Dizide İlker Kaleli’nin yanı sıra Ceren Moray, Şerif Erol, Afra Saraçoğlu, Serhat Kılıç ve Serkan Keskin gibi sevilen isimler yer alıyor. Öğretmen bu akşam saat 20:00 Fox TV ekranlarında final bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.



Son Güncelleme: 15.11.2020 15:32
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Anahtar Kelimeler:
DiziÖğretmen
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