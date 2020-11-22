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Öğretmen final mi yapacak? Fox TV Öğretmen yeni bölüm var mı, yok mu?

Öğretmen final mi yapacak? Fox TV Öğretmen yeni bölüm var mı, yok mu? konuları geçtiğimiz günlerde gündeme oturmuştu. Öğretmen final mi yapacak? konusuyla ilgili olarak 22 Kasım 2020 Pazar tarihinde gündeme gelen tüm yeni gelişmelerden haberdar olmak için siz de haberimizi okuyabilirsiniz.

22 Kasım 2020 Pazar 15:37
Öğretmen final mi yapacak? Fox TV Öğretmen yeni bölüm var mı, yok mu?
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FOX TV’de geçen sezona iddialı bir giriş yapan Öğretmen dizisi, salgın sonrasında reytinglerde büyük düşüş yaşadı. Yeni sezonda Pazar günü yayınlanan dizi, yeni sezonda izleyiciden beklediği ilgiyi göremeyince final kararı aldı.

Öğretmen dizisi neden final yapıyor?

İlk sezonunda Çarşamba günleri yayınlanan Öğretmen dizisi, farklı formatı ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine toplamıştı. Salgın sonrasında kaldığı yerden devam eden dizi ilk sezonda aldığı reytingleri ikinci sezonda koruyamadı. 18 Ekim Pazar günü yayınlanan son bölümü ile 2.9 total reyting oranı ile adeta dibi gören dizi için kanal ve yapım ekibi final kararı aldı.


Öğretmen dizisinin yayın günü değiştirilmesine rağmen sezonda fazla tutunamadı. Final sebebinin en büyük etkenlerinden biri de dizinin aksiyon sahneleriyle dolu olması ancak izleyicinin bu sahneleri bağdaştıramamasından kaynaklanıyor. Birçok izleyici diziyi anlamadığı için izlemekten vazgeçmiş durumdaydı. Bunun yanında Pazar günü yayınlanan Savaşçı dizisinin yerini almış olması da büyük bir etken olarak görülüyor.

Öğretmen dizisi 8 Kasım Pazar günü yayınlanacak 9.bölümü ile ekran serüvenini tamamlayacak.



Son Güncelleme: 22.11.2020 15:37
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Anahtar Kelimeler:
İlker KaleliFoxFinalÖğretmen
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