Öğretmen Dizisi Yeni Sezon Yayın Tarihi! 5. Bölüm Ne Zaman?

Pandemi süreci ile birlikte sezonu erken bitirmek zorunda kalan kanallar yeni sezon yayın hayatına dönmeye hazırlanıyor. Bu kanallardan birisi olan Fox TV’de geçen yıl sadece 4 bölüm ekranlara gelen Öğretmen dizisinin devam edip etmeyeceği merak edilirken, dizinin yeni sezonda da Fox TV ekranlarında olması bekleniyor.

İlker Kaleli’nin başrolünde olduğu dizide Serkan Keskin, Şerif Erol gibi ünlü isimler de boy gösteriyor. Japonya dizisinden uyarlama olarak Türkiye ekranlarında yerini alan Öğretmen dizisi, farklı konusu ile birlikte yayınlandığı günden itibaren izleyicilerden tam not aldı.

Öğretmen 4. Bölüm özeti

Bayram sonrasında dizinin başlayacağı yönünde çıkan haberlere karşın açıklamalarda bulunan dizi yapımcısı Fatih Aksoy, dizinin sezonu kapattığını açıklamıştı. Yeni sezon ile birlikte ekranlardaki yerini alacak olan dizi hakkında konuşan Fatih Aksoy, Eylül itibariyle izleyici ile buluşmayı hedeflediklerini duyurdu.

Küçükkapı Lisesi’nde yaşanılan beş ölü ile birlikte ortama kaos hakimdir. Temel soru olarak videoyu Meltem’in çantasına kimin koyduğunu araştıran Akif Öğretmen, öğrencilerle bu konuda anlaşmaya çalışmaktadır. Akif’in caydırıcı unsurları sonucu Ateş suçunu üstlenirken bu konu hakkında fazla detay vermez.

Öğretmen dizisinin hikayesi

Dizide öğretmen Akif Erdem’in öğrencileri ile farklı bir bağ kurarak onlara yaşamı öğretmesi amaçlanmaktadır. Ders verme konusunda diğer öğretmenlerden farklı olan Akif Hoca, Küçükkapı Lisesi’nde 12-A sınıfı öğrencilerini rehin alarak okula bomba yerleştirir. Akif Hocanın bu dersindeki amacı ölen Rüya’nın katilini bulmaktır. Bu nedenle öğrencilerin dış dünya ile iletişimini kesen Akif Hoca, vereceği son hayat dersi ile öğrencileri tarafından takdir görmeyi planlamaktadır.

Öğretmen dizisi oyuncuları

Dizinin başrolünde İlker Kaleli bulunurken ona Serkan Keskin, Şerif Erol ve Serhat Kılıç gibi isimler eşlik etmektedir. Dizide rol alan bazı oyuncular ise Afra Saraçoğlu, Ramazan Demir, Ceren Moray’dır.