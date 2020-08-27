İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif çıktı
Son Dakika
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif...
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!
Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan...
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür etti
Son Dakika
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve...

Öğretmen Dizisi Yeni Sezon Yayın Tarihi! 5. Bölüm Ne Zaman?

Fox TV'de yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin beğenisini toplayan Öğretmen dizisinin yeni sezonu hakkında detaylar belli oldu. Dizinin yeni sezonda ne zaman yayınlanacağına dair açıklama yapıldı.

27 Ağustos 2020 Perşembe 16:54
Öğretmen Dizisi Yeni Sezon Yayın Tarihi! 5. Bölüm Ne Zaman?
Takip Et:

Pandemi süreci ile birlikte sezonu erken bitirmek zorunda kalan kanallar yeni sezon yayın hayatına dönmeye hazırlanıyor. Bu kanallardan birisi olan Fox TV’de geçen yıl sadece 4 bölüm ekranlara gelen Öğretmen dizisinin devam edip etmeyeceği merak edilirken, dizinin yeni sezonda da Fox TV ekranlarında olması bekleniyor.

İlker Kaleli’nin başrolünde olduğu dizide Serkan Keskin, Şerif Erol gibi ünlü isimler de boy gösteriyor. Japonya dizisinden uyarlama olarak Türkiye ekranlarında yerini alan Öğretmen dizisi, farklı konusu ile birlikte yayınlandığı günden itibaren izleyicilerden tam not aldı.


Bayram sonrasında dizinin başlayacağı yönünde çıkan haberlere karşın açıklamalarda bulunan dizi yapımcısı Fatih Aksoy, dizinin sezonu kapattığını açıklamıştı. Yeni sezon ile birlikte ekranlardaki yerini alacak olan dizi hakkında konuşan Fatih Aksoy, Eylül itibariyle izleyici ile buluşmayı hedeflediklerini duyurdu.

Öğretmen 4. Bölüm özeti

Küçükkapı Lisesi’nde yaşanılan beş ölü ile birlikte ortama kaos hakimdir. Temel soru olarak videoyu Meltem’in çantasına kimin koyduğunu araştıran Akif Öğretmen, öğrencilerle bu konuda anlaşmaya çalışmaktadır. Akif’in caydırıcı unsurları sonucu Ateş suçunu üstlenirken bu konu hakkında fazla detay vermez.

Öğretmen dizisinin hikayesi

Dizide öğretmen Akif Erdem’in öğrencileri ile farklı bir bağ kurarak onlara yaşamı öğretmesi amaçlanmaktadır. Ders verme konusunda diğer öğretmenlerden farklı olan Akif Hoca, Küçükkapı Lisesi’nde 12-A sınıfı öğrencilerini rehin alarak okula bomba yerleştirir. Akif Hocanın bu dersindeki amacı ölen Rüya’nın katilini bulmaktır. Bu nedenle öğrencilerin dış dünya ile iletişimini kesen Akif Hoca, vereceği son hayat dersi ile öğrencileri tarafından takdir görmeyi planlamaktadır.

Öğretmen dizisi oyuncuları

Dizinin başrolünde İlker Kaleli bulunurken ona Serkan Keskin, Şerif Erol ve Serhat Kılıç gibi isimler eşlik etmektedir. Dizide rol alan bazı oyuncular ise Afra Saraçoğlu, Ramazan Demir, Ceren Moray’dır.



Son Güncelleme: 27.08.2020 16:54
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kuaförüm Sensin Sezon Finali Mi Yaptı? Yarışma Programı Neden Yayınlanmıyor?
Kuaförüm Sensin Sezon Finali Mi Yaptı? Yarışma Programı Neden Yayınlanmıyor?
Fatih Portakal Fox TV'den ayrıldı mı? Ünlü sunucu hangi kanalda olacak?
Fatih Portakal Fox TV'den ayrıldı mı? Ünlü sunucu hangi kanalda olacak?
Çocuktan Al Haberi başvuru koşulları nedir? Yeni sunucu Doğa Rutkay oldu
Çocuktan Al Haberi başvuru koşulları nedir? Yeni sunucu Doğa Rutkay oldu
Tövbeler Olsun Demet kimdir? Semiha Bezek hakkında bilgiler
Tövbeler Olsun Demet kimdir? Semiha Bezek hakkında bilgiler
Babil yeni sezonunda Ozan Güven yer almayacak! Yeni başrol oyuncusu belli oldu
Babil yeni sezonunda Ozan Güven yer almayacak! Yeni başrol oyuncusu belli oldu
GDO Karakedi filmi bu akşam ekranlarda olacak
GDO Karakedi filmi bu akşam ekranlarda olacak

Popüler Haberler

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Yeni Sezon Tarihi Belli Oldu! Sezon Finali Özeti!
Kuzey Yıldızı İlk Aşk Son Bölümünde Neler Yaşandı? Dizinin Yeni Sezon Tarihi!
Kuruluş Osman 27. Bölüm! Sezon Finali Özeti ve Yeni Sezon Detayları
Öğretmen Dizisi Yeni Sezon Yayın Tarihi! 5. Bölüm Ne Zaman?
Star TV'nin yeni yapımı Call My Agent uyarlaması Menajerimi Ara dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Sözleşmeli Sağlık Personeli İlanları Yayımlandı! Yeni Personeller Üniversite Hastanelerine Alınacak
Payitaht Abdülhamid sezon finalinde neler oldu? Payitaht Abdülhamid son bölümde yaşananlar
Star TV Güvercin yeni sezon ne zaman başlayacak? Güvercin yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Yeni Hayat Dizisi ne zaman başlayacak? Kanal D Yeni Hayat dizisinin konusu ve oyuncuları
Kanal D dizisi Hekimoğlu yeni sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı?
PTT faizsiz kredi veriyor mu? Emekli ayrıcalıkları neler?
Sex Education 2. Sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Sex Education yeni sezon tarihi belli oldu!
Citroen 2019 Kasım indirimli fiyat ile otomobil kampanyaları
DGS Sınavı giriş yeri ve sınava giriş belgeleri açıklanıyor!
YouTube Premium nedir? YouTube Premium ayrıcalıkları neler? YouTube Premium Türkiye'ye geldi! Fiyatı ve özellikler
2020-2021 senesi meslek lisesi stajyer öğrencilerinin alacakları maaş belli oldu mu?
Malulen Emekli Kişilerin Yeni Maaşı Belli Oldu! Malulen Emeklilik Şartları Açıklandı!
Kredi kartı borcu olanlara müjde: Vakıfbank'tan 125 bine varan kredi imkanı
2020 Temmuz ayı imam, müezzin, kuran kursu öğreticisi, vaiz ve kayyım maaşları
Beklenen Açıklama SGK'dan Geldi! 2.200 TL'lik Maddi Yardım!
Kamu çalışanı mimar ve mühendislerin Temmuz zamları belli oldu!

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.