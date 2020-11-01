'Öğretmen dizisi neden yok, neden yayınlanmadı? Öğretmen final tarihi ve yeni bölüm tarihi değişti!

Öğretmen dizisinin final tarihi değiştirildi!

Yapımını Medyapım ve MF Yapım'ın üstlendiği, yönetmenliğini Koray Kerimoğlu'nun üstlendiği, Başrolleri; İlker Kaleli, Ceren Moray, Şerif Erol, Afra Saraçoğlu, Serhat Kılıç ve Serkan Keskin'den oluşan dizinin 9. bölümü ile final olacağı söylenmişti.

8 Kasım da yayınlanacak olan dizinin final tarihi yarın yayınlanmayacak olup final tarihi 15 Kasım (Pazar) olarak değiştirildi.

Öğretmen yeni bölümü ile 8 Kasım Pazar ve final bölümü ile 15 Kasım Pazar saat 20: 00'de Fox TV’de yayınlayacak!