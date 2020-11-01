İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet Su-25 tipi uçağın düşürüldüğünü açıkladı
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet...

'Öğretmen dizisi neden yok, neden yayınlanmadı? Öğretmen final tarihi ve yeni bölüm tarihi değişti!

Fox TV ekranlarında yayınlanan Öğretmen dizisinin neden yayınlanmadığı merak konusu oldu. Öğretmen dizisinin final mi yapıyor? Öğretmen ne zaman final yapacak? Öğretmen dizisi hangi güne alındı? Tüm bu sorular dizinin hayranları tarafından araştırılmaktadır.

01 Kasım 2020 Pazar 19:17
'Öğretmen dizisi neden yok, neden yayınlanmadı? Öğretmen final tarihi ve yeni bölüm tarihi değişti!
Takip Et:

Öğretmen dizisinin final tarihi değiştirildi!

Yapımını Medyapım ve MF Yapım'ın üstlendiği, yönetmenliğini Koray Kerimoğlu'nun üstlendiği, Başrolleri; İlker Kaleli, Ceren Moray, Şerif Erol, Afra Saraçoğlu, Serhat Kılıç ve Serkan Keskin'den oluşan dizinin 9. bölümü ile final olacağı söylenmişti.


8 Kasım da yayınlanacak olan dizinin final tarihi yarın yayınlanmayacak olup final tarihi 15 Kasım (Pazar) olarak değiştirildi.

Öğretmen yeni bölümü ile 8 Kasım Pazar ve final bölümü ile 15 Kasım Pazar saat 20: 00'de Fox TV’de yayınlayacak!



Son Güncelleme: 01.11.2020 19:17
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ÖğretmenFox TvDizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alev Alev dizisi konusu, oyuncuları ve yayın tarihi
Alev Alev dizisi konusu, oyuncuları ve yayın tarihi
Sihirli Annem dizisinin yeni Betüş'ü Açelya Topaloğlu oldu
Sihirli Annem dizisinin yeni Betüş'ü Açelya Topaloğlu oldu
Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu dahil oldu!
Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu dahil oldu!
Show TV'nin yeni dizisi Şeref Sözü reytinglerde ezilince final kararı alındı!
Show TV'nin yeni dizisi Şeref Sözü reytinglerde ezilince final kararı alındı!
James Bond rolü için Tom Hardy ve Cillian Murphy karşı karşıya
James Bond rolü için Tom Hardy ve Cillian Murphy karşı karşıya
Baraj dizisinde Nazım'ın eski eşi Nermin gelince ortalık iyice karıştı!
Baraj dizisinde Nazım'ın eski eşi Nermin gelince ortalık iyice karıştı!

Popüler Haberler

Çoban desteği kimler alabilir? 2020 çoban istihdam desteği ne kadardır?
Erken emekliliğin kişiye sağladığı fırsatlar nelerdir?
Sol Yanım dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
80.000 tl ye aylık ne kadar faiz alırım? 2 Kasım 2020 Pazartesi Bankaların mevduat faiz oranları
Çukur Cumaali Efsun'u öldürdü mü? Damla Sönmez Çukur'dan ayrılacak mı?
Belirli gün ve haftalar sayısı kaçtır? Türkiye'de okullarda kutlanan belirli gün ve haftalar tam listesi
Reşit Yemin'dan ayrıldı mı? Yavuz Ketenci Yeni sezonda var mı?
Grip aşısı SGK karşılar mı? 2020
Çoçuk yardım parası ne zaman ödenecek? 2020 PTT çoçuk yardım parası
Star TV İBO SHOW neden yayınlanmadı?
Polis maç görevi ücretleri ne kadardır? Maçlarda görevli polisler ne kadar harcırah alır?
Milli Piyango yılbaşı çekilişi çeyrek bilet ne kadar? Yılbaşı bilet satışı ne zaman başlayacak?
0850 nerenin kodudur?
Afili Aşk Rıza Özkayalı kimdir? Gerçek adı nedir? Taner Rumeli hangi dizilerde rol aldı?
Regaip Kandili en güzel resimli kandil kutlama mesaj ve sözleri 2020
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 2 Kasım 2020 Pazartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2 Kasım 2020 Pazartesi E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Güz Masalı dizisi bitti mi, neden yok? Güz Masalı yayından kaldırıldı mı?
Telefon numarası kime ait, beni kim aramış? Beni arayan kim, arayan numara kime ait nasıl öğrenirim?
Bugün gram altın ne kadar oldu? 2 Kasım 2020 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Melisa çayı nedir, nelere iyi gelir? Limon Otu çayı faydaları ve zararları nelerdir? Melisa çayı nasıl demlenir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.