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Öğretmen dizisi neden final yapıyor? Fox TV Öğretmen dizisinden üzen haber

15:37 sularında basına yansıyan Öğretmen dizisi neden final yapıyor? Fox TV Öğretmen dizisinden üzen haber haberine ilişkin yeni ayrıntılar gündeme gelmeye devam ediyor. Kasım 17 2020 tarihli haberimizi okuyarak sıcak gelişmelerden anlık olarak haberdar olabilirsiniz.

17 Kasım 2020 Salı 15:37
Öğretmen dizisi neden final yapıyor? Fox TV Öğretmen dizisinden üzen haber
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FOX TV’de geçen sezona iddialı bir giriş yapan Öğretmen dizisi, salgın sonrasında reytinglerde büyük düşüş yaşadı. Yeni sezonda Pazar günü yayınlanan dizi, yeni sezonda izleyiciden beklediği ilgiyi göremeyince final kararı aldı.

Öğretmen dizisi neden final yapıyor?

İlk sezonunda Çarşamba günleri yayınlanan Öğretmen dizisi, farklı formatı ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine toplamıştı. Salgın sonrasında kaldığı yerden devam eden dizi ilk sezonda aldığı reytingleri ikinci sezonda koruyamadı. 18 Ekim Pazar günü yayınlanan son bölümü ile 2.9 total reyting oranı ile adeta dibi gören dizi için kanal ve yapım ekibi final kararı aldı.


Öğretmen dizisinin yayın günü değiştirilmesine rağmen sezonda fazla tutunamadı. Final sebebinin en büyük etkenlerinden biri de dizinin aksiyon sahneleriyle dolu olması ancak izleyicinin bu sahneleri bağdaştıramamasından kaynaklanıyor. Birçok izleyici diziyi anlamadığı için izlemekten vazgeçmiş durumdaydı. Bunun yanında Pazar günü yayınlanan Savaşçı dizisinin yerini almış olması da büyük bir etken olarak görülüyor.

Öğretmen dizisi 8 Kasım Pazar günü yayınlanacak 9.bölümü ile ekran serüvenini tamamlayacak.



Son Güncelleme: 17.11.2020 15:37
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Anahtar Kelimeler:
İlker KaleliFoxFinalÖğretmen
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