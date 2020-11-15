İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Özel hastanelerdeki koronavirüs testi ve tedavisinde ödenen ücretler geri alınabilir mi?
Son Dakika
Özel hastanelerdeki koronavirüs testi ve...
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu değişimi korkuttu
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu...
Telefonunuzda yüklüyse hemen silmeniz gereken uygulamalar
Telefonunuzda yüklüyse hemen silmeniz gereken...
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan Türk çift Amerikan basınının manşetinde
Son Dakika
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan...

Öğretmen dizisi neden erken final Yapıyor? Final tarihi ne zaman?

Okuyucuları merakta bırakan Öğretmen dizisi neden erken final Yapıyor? Final tarihi ne zaman? haberine dair gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu gelişmelerden ilk önce haberdar olmak istiyorsanız, 15.11.2020 tarihli haberimize hızlıca göz atabilirsiniz.

15 Kasım 2020 Pazar 20:00
Öğretmen dizisi neden erken final Yapıyor? Final tarihi ne zaman?
Takip Et:

Öğretmen Dizisinin Konusu Nedir:

Dizinin başrolü olan Akif Erdem bir fizik öğretmenidir. Öğrencilerine insanlık adına bir ders vermek isteyen fizik öğretmeni, ama bunu yaparken kullandığı yöntem alışkanlıkların dışında kalacaktır. Fizik öğretmeni Akif Erdem 12A öğrencilerini bir sınıfa toplar ve okulun geri kalanını patlatır. 12A sınıfını rehin tutan fizik öğretmenin ise sorduğu soru “Rüya Önek’ in ölümünden kimler sorumludur?”. Bu soruya verilecek tek yanıt ise doğru olandır. Dizinin amacı ise insanlara “iyi insan” olmayı göstermektir.

Öğretmen Dizisi Final Yapıyor!

 


Medyapım ve MF Yapım tarafından yapılan, Koray Kerimoğlu’ nun yönetmenlik koltuğunda oturduğu dizinin başrollerinde ise; Ceren Moray, Afra Saraçoğlu, Şerif Erol, Serkan Keskin, Serhat Kılıç ile İlker Kaleli bulunmaktadır. Kadrosunda ünlü isimlere yer vermekte olan dizi ise yeni sezonunda beklenilen izlenme oranları vermemesi üzerine ekranlara gelecek 9’ uncu bölümü ile final yapacak.

 

Eğer yayınlanma sürelerinde bir farklılık olmaz ise dizi, 8 Kasım Pazar günü son bölümü ile ekranlara gelecek.

 

 



Son Güncelleme: 15.11.2020 20:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Final öğretmen KadrosuFinal öğretmen Kadrosu|öğretmen Final Mi Yapacaköğretmen Final Miöğretmen Finalöğretmen Dizisi KonusuÖğretmen Dizisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Star Lord karakteri ile tanınan Chris Pratt, Thor: Love And Thunder film kadrosuna katıldı!
Star Lord karakteri ile tanınan Chris Pratt, Thor: Love And Thunder film kadrosuna katıldı!
Hande Subaşı kimdir? Hande Subaşı'nın görev aldığı dizi ve filmler
Hande Subaşı kimdir? Hande Subaşı'nın görev aldığı dizi ve filmler
Türk Bayrağını taşımakta zorlanan öğrenciye öğretmeninden destek!
Türk Bayrağını taşımakta zorlanan öğrenciye öğretmeninden destek!
Masterchef'in yeni bölüm çekimleri çikolata fabrikasında gerçekleştirildi!
Masterchef'in yeni bölüm çekimleri çikolata fabrikasında gerçekleştirildi!
Dilberay Küçük Dev Kadın filminde Dilberay'ı Büşra Pekin canlandıracak!
Dilberay Küçük Dev Kadın filminde Dilberay'ı Büşra Pekin canlandıracak!
Evlendirme programları yeniden mi ekranlarda olacak?
Evlendirme programları yeniden mi ekranlarda olacak?

Popüler Haberler

15 Kasım 2020 Pazar Bugünkü Koronavirüs tablosu! Corona virüsü son dakika vaka sayısı Türkiye! 15 Kasım 2020 Pazar Koronavirüs sonuçları
Öğretmen dizisi neden erken final Yapıyor? Final tarihi ne zaman?
Çocukluk dizisi Hanife kimdir? Nihal Menzil kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Tövbeler Olsun dizisi Öpücük Enişte kimdir? Gerçek adı nedir? Hasan Kaçan nereli, yaşı kaç?
Arıza dizisi Rasim kimdir? Uygar Özçelik kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Hünkar Bir Zamanlar Çukurova dizisine geri gelecek mi?
Maria ile Mustafa Eda kimdir? Canan Atalay biyografisi
Arıza dizisi Burak kimdir? Olgun Toker hakkında bilgiler
Maria ile Mustafa dizisi Eda (Canan Atalay) kimdir?
Şeref Sözü dizisi Döndü kimdir? Feyza Işık kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Hava nasıl olacak, yağış var mı? 15 Ekim 2020 Perşembe Türkiye geneli yarınki hava durumu
65 Yaş aylığı nedir? Kimler başvuru yapabilir? 65 Yaş ayluğı başvuru detayları ve şartları
ING yüzde 0,94 kampanyalı oranlarla ihtiyaç kredisi sunuyor
2020 Apple iPhone güncel ekran ve pil değişimi ücretleri
Sevgili Geçmiş dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
İstenmeyen sms gönderen numara nereye şikayet edilir? 2020
Maria ile Mustafa dizisi Çiçek kimdir? Ceren Yalazoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Kırmızı Oda Sema karakterini kim canlandırıyor? Nur Erkul kimdir?
Arıza dizisindeki Salman karakteri kimdir? Numan Çakır nereli, yaşı kaç?
Evlenme yeterlilik belgesi ne kadar sürede alınır? 2020
İbrahim Tatlıses'i kim vurdu? İbo'yu vuran kimdi? İbo vurulma anı

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.