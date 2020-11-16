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Öğretmen dizisi neden bitti, final yaptı? Başka kanala geçer mi?

Fox TV ekranlarında yayınlanan ve milyonlarca kişi tarafından izlenen Öğretmen dizisi bir süredir yayınlanmıyor. Vatandaşlarımız Öğretmen dizisinin neden yayınlanmadığını merak ediyor.

16 Kasım 2020 Pazartesi 13:59
Öğretmen dizisi neden bitti, final yaptı? Başka kanala geçer mi?
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Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Öğretmen bir süredir yayınlanmıyordu. Sadece 9 bölüm yayınlanan dizi bir anda yayınlanmamaya başladı. Vatandaşlarımız Öğretmen dizisinin neden yayınlanmadığını, final yapıp yapmadığını merak ediyor.


Pandemi sürecinden önce yayın hayatına başlayan ve geniş bir kitle tarafından beğeniyle izlenen Öğretmen dizisi 9 bölüm yayınlandıktan sonra bir anda yayından çekilmişti. İzlenme oranlarının da yükse olduğu dizinin neden yayınlanmadığını, final yapıp yapmadığını merak ediliyor.

Öğretmen dizisi final yapmak zorunda kaldı. Pandemiden önce oldukça iyi reyting oranları yakalayan dizi, pandemi sonrasında yayınlanmaya devam etti. Sadece 9 bölüm yayınlandıktan sonra pandemi öncesindeki reytinglere ulaşamayınca yayın hayatına son vermek zorunda kaldı. Öğretmen dizisi 15 Kasım 2020 Pazar günü yayınlanan 9. Bölümüyle ekranlara veda etti.



Son Güncelleme: 16.11.2020 13:59
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Anahtar Kelimeler:
ÖğretmenDiziFox Tv
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