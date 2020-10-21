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Öğretmen dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Öğretmen dizisi final bölümü ne zaman?

Yeni sezon ile birlikte kaldığı yerden devam eden Öğretmen dizisinin final yapacağı ortaya çıktı. Bekleneni veremeyen dizinin yapımcıları dizinin yayın hayatına erken veda etmesine karar kıldı.

21 Ekim 2020 Çarşamba 20:23
Öğretmen dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Öğretmen dizisi final bölümü ne zaman?
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Pandemi sürecinden önce başlayan Öğretmen dizisi, pandemi ile birlikte yayın hayatına ara vermişti. Yeni bölümü ile yeni sezona giriş yapan Öğretmen dizisi kaldığı yerden devam etmeye başladı. Çok fazla ekranlarda yer almayan dizinin yeni sezonda kısa süre içerisinde final yapacağı ortaya atıldı.

Öğretmen dizisi bitti mi?

Yayın hayatına geçtiğimi sezon başlayan ve korona virüs dönemi ile birlikte yarıda kesilen Öğretmen dizisinin yeni sezonda yayınlanan bölümlerinin reyting oranlarında düşüş gözlemlendi. Başrolünde İlker Kaleli’nin bulunduğu dizinin, yönetmenliğini Koray Kerimoğlu üstlenirken, dizinin oyuncu kadrosunda Serkan Keskin ve Afra Saraçoğlu gibi ünlü isimlerde bulunuyor.


Geçtiğimiz sezona göre izlenme sayısı düşen dizinin beklentileri karşılayamamasının ardından MedYapım ve MF Yapım 9. Bölüm ile birlikte dizinin final yapması kararını aldı. Kararda değişikliğe gidilmemesi halinde dizi 8 Kasım Pazar günü yayın hayatına son verecek.

Öğretmen dizisi konusu

Bir lisede öğretmen olan Akif Erdem, Rüya Önek adlı öğrencinin ölümüne ilişkin öğrencilerine hayat dersi vermek ister. Bu konu hakkında farklı teknikler kullanan Akif Öğretmen, okuldaki 12-A sınıfını rehin alarak okulun diğer sınıflarını patlatır. İyi insan olmayı aşılamaya çalışan Akif Öğretmenin araştırdığı konu Rüya Önek’in katilinin kim olduğudur.



Son Güncelleme: 21.10.2020 20:23
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ÖğretmenDiziFinal
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