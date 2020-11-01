Öğretmen 1 Kasım neden yayınlanmadı, neden yok? Öğretmen yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Öğretmen 8. Bölümünün ne zaman ekranlarda olacağı merak konusu oldu. FOX TV ekranlarında gösterilen ve başrolünde İlker Kaleli ve Ceren Moray'ın bulunduğu Öğretmen dizisinin 8. Bölümüyle alakalı haberler var. Üst üste düşük reyting almasının ardından dizinin final yapacağı iddia ediliyor. Öğretmen dizisinin 8. Bölümü neden ekranlara gelmedi?

Öğretmen Dizisi Neden Yok?

Öğretmen Dizisi 8. Bölüm Özet

Öğretmen’in sekizinci bölümünün Pazar akşamı FOX TV'de yayınlanacağı, 1 Kasım akşamı ekrana gelmeyeceği söyleniyor. İzmir'de yaşanan deprem felaketinin ardından kanal yöneticileri tarafından böyle bir karar alındığı söyleniyor. Öğretmen 8 Kasım Pazar günü yeni bölümüyle FOX TV ekranlarında yayınlanacak.

Taner ile karşılaştıktan sonra Akif güvenini tamamen kaybetti. Şimdi görev Akif'te. Saat sekizde, kendisini ve öğrencilerini kendisinin doğru yaptığına ikna etmesi gerekir. Ama kendi hafızasına bile güvenmezken, bu hedefe nasıl ulaşacak? Nihayet her şeyi hatırlamayı başaran Zeynep, onu ikna etmek için Akif ile zamanında iletişime geçebilir mi?