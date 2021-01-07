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Öğrenci Evi dizisinde Metin karakterini oynayacak Ozan Güçlü kimdir? Kaç yaşındadır?

Acun Ilıcalı’nın yeni dijital platformu Exxen’in yayın hayatı başladı. 1 Ocak itibariyle yayına başlayan platformda, yer alacak yapımlardan bir tanesi de Öğrenci Evi dizisi. Öğrenci Evi dizisinde Metin karakterini Ozan Güçlü oynayacak. Peki, Ozan Güçlü kimdir? Kaç yaşındadır? İşte Ozan Güçlü hakkında detaylar...

07 Ocak 2021 Perşembe 20:54
Öğrenci Evi dizisinde Metin karakterini oynayacak Ozan Güçlü kimdir? Kaç yaşındadır?
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Acun Ilıcalı’nın dijital ortamda yayın yapacak olan platformu Exxen, 1 Ocak 2021 tarihinde yayın hayatına başladı. Platformda yer alacak yapımların bazıları açıklandı, bazıları ise açıklanmaya devam ediyor. Açıklanan yapımlardan bir tanesi de, Öğrenci Evi dizisi. Dizinin oyuncu kadrosunda, genç ve yetenekli isimler yer alıyor. O isimlerden bir tanesi de Metin karakterini canlandıracak kişi olan Ozan Güçlü. Peki, Ozan Güçlü kimdir? 

 

Ozan Güçlü, Öğrenci Evi dizisinde Metin karakterine hayat verecek. Metin karakteri, yazar olmak isteyen bir karakter olarak dizide yer alıyor. Anne ve babasının çok yoğun ilgi gösterdiği Metin, çocukluğundan çıkamamış bir karakterdir. Bu sebepten dolayı Metin’in babası, Metin’in üniversiteyi tek başına okuması gerektiğine karar verir. Metin, İstanbul’a gelir ve başına gelmeyen kalmaz. Sonrasında ev arkadaşı olacağı Arda ve Latif ile tanışır ve aynı evde kalmaya başlarlar. 

 

Ozan 

Güçlü’nün

 hayatı

 

 

Ozan Güçlü, 1994 yılında Bursa’da dünyaya gelmiştir. 27 yaşında olan oyuncu, oğlak burcudur. Üniversite eğitimini, Kadir Has Üniversitesi’nde, Oyunculuk ve Tiyatro üzerine almıştır. İlk kez Tövbeler Olsun adlı dizide yer almıştır. Bu dizide Can karakterini oynayan oyuncu, daha sonra dijital platformlarının projelerinde yer almıştır. YouTube’da yayınlanan, Kaygan Zemin ile tanına Ozan Güçlü, Exxen’in Öğrenci Evi dizisinde Metin karakterini canlandıracaktır. Ozan Güçlü, 177 cm boyunda ve 67 kilo ağırlığındadır.  



Son Güncelleme: 07.01.2021 20:54
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