Öğrenci Evi dizisinde Metin karakterini oynayacak Ozan Güçlü kimdir? Kaç yaşındadır?

Acun Ilıcalı’nın dijital ortamda yayın yapacak olan platformu Exxen, 1 Ocak 2021 tarihinde yayın hayatına başladı. Platformda yer alacak yapımların bazıları açıklandı, bazıları ise açıklanmaya devam ediyor. Açıklanan yapımlardan bir tanesi de, Öğrenci Evi dizisi. Dizinin oyuncu kadrosunda, genç ve yetenekli isimler yer alıyor. O isimlerden bir tanesi de Metin karakterini canlandıracak kişi olan Ozan Güçlü. Peki, Ozan Güçlü kimdir?

Ozan Güçlü, Öğrenci Evi dizisinde Metin karakterine hayat verecek. Metin karakteri, yazar olmak isteyen bir karakter olarak dizide yer alıyor. Anne ve babasının çok yoğun ilgi gösterdiği Metin, çocukluğundan çıkamamış bir karakterdir. Bu sebepten dolayı Metin’in babası, Metin’in üniversiteyi tek başına okuması gerektiğine karar verir. Metin, İstanbul’a gelir ve başına gelmeyen kalmaz. Sonrasında ev arkadaşı olacağı Arda ve Latif ile tanışır ve aynı evde kalmaya başlarlar.

Ozan Güçlü’nün hayatı