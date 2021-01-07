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Öğrenci Evi Dizisinde Eren Kimdir?

Acun Ilıcalı tarafından çıkartılan Exxen platformunda yayınlanacak olan Öğrenci Evi dizisinde Eren karakterini canlandıracak oyuncu Bertan Asllani dikkatleri üzerine topladı. Peki Bertan Asllani kimdir?

07 Ocak 2021 Perşembe 20:54
Öğrenci Evi Dizisinde Eren Kimdir?
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Acun Ilıcalı'nın 2021 yılının ilk günü kullanıma açtığı Exxen platformunda birçok dizi, film ve programlar yayınlanacak. Yayınlanacak bu dizilerden biriside Öğrenci Evi'dir. Öğrenci Evi oyuncularından Eren karakterini canlandıracak olan Bertan Asllani dikkat çekti. 

Öğrenci Evi Eren Karakteri Kimdir?

Öğrenci Evi dizisindeki karakterlerden biri olan Eren Tuncer, Türkiye'de 1.000.000 takipçisi olan bir fenomendir. Babadan zengin olan Eren yakışıklı ve cool bir tiptir. Babası Vedat Bey bir aile şirketi yönetmektedir ama oğlu Eren'i kendine uygun bir evlat olduğunu düşünmez onun gözünde baba parası yiyen bir züppedir. Arkadaş çevresi yüzünden öyle olduğunu düşünen Vedat Bey, Eren'in üniversitesini dondurarak onu Londra'ya gönderir fakat sonuç değişmez ve Eren'i tekrar Türkiye'ye getirir. Eren'in hayali ise Londra'da bir mekân açmaktır bu hayalini babası yüzünden gerçekleştiremeyen Eren babasını babalıktan reddeder ve yeni bir hayata başlar fakat babası ona hiç para vermeyecektir. Barda tanıştığı bir kıza âşık olan Eren'in hayatı değişecektir. Okula tekrar dönen Eren arkadaşlarıyla ev tutar ve yeni bir hayata adım atar. 

Öğrenci Evi Eren'i Bertan Asllani Kimdir?

Üsküp'te 3 Temmuz 1990 tarihinde doğan Bertan Asllani söz yazarı ve müzisyen olarak tanınmaktadır. İlk kez Pis Yedili dizisi ile ekran karşısına çıkan Asllani, Göç Zamanı ve Kimse Bilmez dizilerinde de oynamıştır. Çıkardığı Damla Damla şarkısı ile sosyal medyada çok sevilen Bertan Asllani, Öğrenci Evi dizisindeki Eren karakteri ile kariyer hayatında büyük bir fırsat yakalamıştır. 



Son Güncelleme: 07.01.2021 20:54
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Anahtar Kelimeler:
öğrenci EviEren TuncerBertan Asllani
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