Öğrenci Evi dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

Exxen platformu üzerinden yayınlanacak olan Öğrenci Evi dizisinin oyuncu kadrosu merak ediliyor. Dizide sosyal medya fenomenlerinin yer alacağının açıklanmasının ardından izleyiciler Öğrenci Evi oyuncularını araştırmaya başladı.
08 Aralık 2020 Salı 22:12
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Dizinin oyuncu kadrosu merak konusu olmuş durumda. Dizide sosyal medya fenomenlerinin yer alacağı söylense de hangi isimlerin yer alacağı netleşmedi.
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