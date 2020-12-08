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Öğrenci Evi dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

Exxen platformu üzerinden yayınlanacak olan Öğrenci Evi dizisinin oyuncu kadrosu merak ediliyor. Dizide sosyal medya fenomenlerinin yer alacağının açıklanmasının ardından izleyiciler Öğrenci Evi oyuncularını araştırmaya başladı.

08 Aralık 2020 Salı 22:12
Öğrenci Evi dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
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Dizinin oyuncu kadrosu merak konusu olmuş durumda. Dizide sosyal medya fenomenlerinin yer alacağı söylense de hangi isimlerin yer alacağı netleşmedi.



Son Güncelleme: 08.12.2020 22:12
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DiziExxen
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