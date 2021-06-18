Ofelya Küçükayvaz kimdir?

26 Temmuz 1994 yılında İstanbul’da dünyaya gelen oyuncu Aslan burcudur. Oyuncu bir aileden gelen Küçükayvaz, babası Cengiz Küçükayvaz’dır. Annesi ise Hülya Şen’dir. Annesi ve babası uzun yıllar önce ayrıılmıştır. 2003 senesinde Hababam Sınıfı: Herkese Merhabalar sinema filminde Damla karakterini canlandıran oyuncu, filminde Mehmet Ali Erbil, Halit Akçetepe, Hülya Koçyiğit, Zeki Alasya ve Nehir Erdoğan gibi birden çok usta oyuncu ile birlikte rol almıştır.





2003 senesi sıralarında Şöhretler Kebapçısı adlı dizide Aleyna karakterini canlandıran 26 yaşındaki oyuncu 2014 senesinde Ötesiz İnsanlar dizisinde Hülya ile karşımıza çıkmıştır. Oynadığı dizilerde başarısı ile dikkatleri çeken oyuncu 2019 yılında Yasak Elma dizisine dahil olmuştur. 1,68 boyuna sahip oyuncu 54 kilodur. Kurmral saçlı kahverengi gözlere sahip olan Küçükayvaz halen oyunculuk kariyerine devam etmekdir.



