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Ödeşme Zamanı 2 filminin konusu ne, oyuncuları kimlerdir?

Ödeşme Zamanı 2 filmi ne zaman? Ödeşme Zamanı 2 filminin konusu ne? Ödeşme Zamanı 2 filminin oyuncu kadrosunda kimler var? Kanal D ekranlarında bu akşam yayın akışında yer alacak olan Ödeşme Zamanı 2 filmi hakkındaki detaylar film severler tarafından merakla araştırılıyor.

16 Mart 2021 Salı 19:22
Ödeşme Zamanı 2 filminin konusu ne, oyuncuları kimlerdir?
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16 Mart Salı günü Kanal D ekranlarında yer alacak olan film Ödeşme Zamanı 2 adlı aksiyon dolu filmin konusu ve oyuncu kadrosu herkes tarafından merakla araştırılıyor. 2020 yılında vizyona giren Ödeşme Zamanı 2 filmi başarılı oyuncu kadrosuyla ve ilgi çekici konusuyla izleyicileri ekran başına kilitleyecek gibi görünüyor. Herkes tarafından Ödeşme Zamanı 2 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merakla araştırılıyor.

Ödeşme Zamanı 2 filminin konusu nedir?

Borç tahsiliyle uğraşan French ve Sue, patronları Tommy’ye borcu olan çeşitli kişileri kovalarken yaptıkları en iyi şeyi yapmaya başlayacaklar. Kafatasları ve kemikleri kırmayı severler. Bu sefer Sue’ye acımasız eski sevgilisi olan kirli bir kumarhane sahibinden tahsil etmek için Las Vegas’a çağrılırlar. Bu sırada, kötü şöhreti olan bir uyuşturucu kralı, öldürülen kardeşinin intikamının peşinden gelerek Fransız ve Sue’yu öldürmek için şehre gelmiştir. Her açıdan tehlikeyle burun buruna olan çiftin, patlayıcı derecede olan bu durumdan kurtulmaktan başka bir seçenekleri yoktur.

Ödeşme Zamanı 2 filminin oyuncu kadrosunda kimler var?

Ödeşme Zamanı 2 adlı filmin yönetmen koltuğunda Jesse V. Johnson oturmaktadır. Oyuncu kadrosunda ise, Sccot Adkins, Louis Mandylor, Vladimir Kulich’ vardır. Aksiyon ve komedi türünde olan film 20 Mayısıs 2020 tarihinde vizyona girmiştir.



Son Güncelleme: 16.03.2021 19:22
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