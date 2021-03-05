Ocean’s Eight filmi konusu ve oyuncuları

Pandemi dönemini evlerinde geçiren insanların en çok ihtiyaç duyduğu konuların başında film izleme ihtiyacı gelmektedir. Bu akşam ekranlara gelecek olan Ocean’s Eight filminin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. İzleyiciler aksiyon filmi Ocean’s Eight filminin oyuncularını ve konusunu intenet üzerinden araştırıyor.

Daha önce Ocean’s 11, Ocean’s 13, Ocean’s 12 filmleri yayınlanmıştı. Günümüzde ise Ocean’s 8 filmi çıktı. Filmin oyuncu kadrosunda Brad Pitt ve George Clooney gibi usta oyuncular yer almaktadır. Suç filmi olan Ocean’s 8, büyük bir kaçışı konu ediniyor. Daha önce erkeklerden oluşan bir grup iken kadınlardan oluşan bir grup kuruldu.

Filmin eski versiyonlarında olduğu gibi soygun ve hırsızlığa devam ediliyor. Filmi başrollerinde ise birbirinden büyük yıldızlar yer alıyor. Böylelikle izleyicilere de büyük bir zenginlik sağlanmış oldu. Bu filmde, diğer soygun filmlerinden ayrı olarak erkek egemenliği yerine güçlü kadınlara yer verildi.

Ocean’s Eight Film Konusu

Eski filmlerinde de olduğu gibi bu film de kaçışı, soygunu ve hırsızlığı konu edinmektedir. Eğer diğer filmleri izlemediyseniz muhakkak izlemeni gerekmektedir. Bu yapımda önceki yapımlara göre daha sağlam bir kurgu var. Ancak gerilim noktasında film iyi bir tat vermiyor. Soygunda büyük bir sadelik göze çarpıyor. Mükemmellik bize göre izleyiciyi sıkacaktır. Diğer aksiyon ve soygun filmlerinde olduğu gibi bu filmde yeterince büyük bir heyecan yok. Bu filmi güçlü kadınlar üzerinden yorumlamak en mantıklı seçenek olacaktır. Kadınların filmi her açıdan güzelleştirdiğini söylemekte fayda vardır. Filmin yönetmenliğini ise Gary Ross yapmaktadır. Bu filmden dolayı birçok kesim tarafından eleştiriler aldı. Diğer filmleri ünlü yönetmen Steven Soderbergh yönetmişti.

Ocean’s Eight Oyuncuları