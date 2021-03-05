İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
O kentte vatandaşlardan tam kapanma talebi geldi!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma...
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık seçimleri için genelge yayımlandı!
Son Dakika
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık...

Ocean’s Eight filmi konusu ve oyuncuları

Bu akşam ekranlara gelecek olan Ocean’s Eight filminin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. İzleyiciler aksiyon filmi Ocean’s Eight filminin oyuncularını ve konusunu internet üzerinden araştırıyor.

05 Mart 2021 Cuma 21:20
Ocean’s Eight filmi konusu ve oyuncuları
Takip Et:

Pandemi dönemini evlerinde geçiren insanların en çok ihtiyaç duyduğu konuların başında film izleme ihtiyacı gelmektedir. Bu akşam ekranlara gelecek olan Ocean’s Eight filminin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. İzleyiciler aksiyon filmi Ocean’s Eight filminin oyuncularını ve konusunu intenet üzerinden araştırıyor.

Daha önce Ocean’s 11, Ocean’s 13, Ocean’s 12 filmleri yayınlanmıştı. Günümüzde ise Ocean’s 8 filmi çıktı. Filmin oyuncu kadrosunda Brad Pitt ve George Clooney gibi usta oyuncular yer almaktadır. Suç filmi olan Ocean’s 8, büyük bir kaçışı konu ediniyor. Daha önce erkeklerden oluşan bir grup iken kadınlardan oluşan bir grup kuruldu.

Filmin eski versiyonlarında olduğu gibi soygun ve hırsızlığa devam ediliyor. Filmi başrollerinde ise birbirinden büyük yıldızlar yer alıyor. Böylelikle izleyicilere de büyük bir zenginlik sağlanmış oldu. Bu filmde, diğer soygun filmlerinden ayrı olarak erkek egemenliği yerine güçlü kadınlara yer verildi.

Ocean’s Eight Film Konusu

Eski filmlerinde de olduğu gibi bu film de kaçışı, soygunu ve hırsızlığı konu edinmektedir. Eğer diğer filmleri izlemediyseniz muhakkak izlemeni gerekmektedir. Bu yapımda önceki yapımlara göre daha sağlam bir kurgu var. Ancak gerilim noktasında film iyi bir tat vermiyor. Soygunda büyük bir sadelik göze çarpıyor. Mükemmellik bize göre izleyiciyi sıkacaktır. Diğer aksiyon ve soygun filmlerinde olduğu gibi bu filmde yeterince büyük bir heyecan yok. Bu filmi güçlü kadınlar üzerinden yorumlamak en mantıklı seçenek olacaktır. Kadınların filmi her açıdan güzelleştirdiğini söylemekte fayda vardır. Filmin yönetmenliğini ise Gary Ross yapmaktadır. Bu filmden dolayı birçok kesim tarafından eleştiriler aldı. Diğer filmleri ünlü yönetmen Steven Soderbergh yönetmişti.

Ocean’s Eight Oyuncuları

  • Cate Blanchett
  • Helena Bonham Carter
  • Sandra Bullock
  • Awkwafina
  • Rihanna
  • Anne Hathaway
  • Sarah Paulson
  • Mindy Kailing


Son Güncelleme: 05.03.2021 21:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Oceans EightSinema
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aşk Garanti filmi oyuncu kadrosu ve konusu
Aşk Garanti filmi oyuncu kadrosu ve konusu
Kırmızı Oda Kumru Kimdir? Kumru Çocukluk ve gençlik döneminde neler yaşamıştır?
Kırmızı Oda Kumru Kimdir? Kumru Çocukluk ve gençlik döneminde neler yaşamıştır?
Billie Eilish belgeseli The World’s a Little Blurry filminin içeriği ve eleştirisi
Billie Eilish belgeseli The World’s a Little Blurry filminin içeriği ve eleştirisi
Netflix'te yayınlanacak Erşan Kuneri dizisinin merak edilen oyuncu kadrosu
Netflix'te yayınlanacak Erşan Kuneri dizisinin merak edilen oyuncu kadrosu
Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor? Masumlar Apartmanı dizisindeki apartman nerede bulunuyor?
Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor? Masumlar Apartmanı dizisindeki apartman nerede bulunuyor?
Sadakatsiz dizisi Melih komiser kimdir? Ali İl kim, kaç yaşındadır?
Sadakatsiz dizisi Melih komiser kimdir? Ali İl kim, kaç yaşındadır?

Popüler Haberler

Romanya asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2021
Asgari ücret vergi kesintisi ne kadar? 2021
Memur maaş zam oranları ne zaman açıklanacak? Memur ve emekli yeni yıl maaş zammını ne zaman alacak?
Özel hastane kırmızı alan ücreti nedir? 2021
ATV Kim Milyoner Olmak İster yarışması başvuru adresi ve başvuru şartları
Prefabrik ev için geri ödemesiz hibe 30 TL kredi nasıl alınır? Mart 2021
Altın ne kadar oldu? 6 Mart 2021 Cumartesi Güncel altın fiyatları 6 Mart 2021 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 6 Mart 2021 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Tozkoparan Duygu kimdir? Ülkü Hilal Çiftçi kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Bim'de indirimde ne var 6 Mart 2021 Cumartesi bim indirimleri bu hafta
Çocuk parası nasıl alınır? 2020 Çocuk parası başvuru şartları ve başvuru süreci
KPSS 2020 önlisans sınavı ne zaman yapılacak, sınav tarihi belli oldu mu? KPSS önlisans sınav yeri sorgulama ve sınav kağıdı işlemleri
Annelere 3 destek yardımı ile 8124 TL ödeme yapılacak!
Kalfalık belgesi nedir? Kalfalık belgesi nereden, nasıl alınır? Kalfalık belgesi için şartlar
Konut sigortası neleri kapsar?
EYT çıkarsa ne zaman emekli olabilirim? 2021
Meme kanseri nedir? Meme kanseri belirtileri nelerdir?
Esnaf işsizlik maaşı alır mı? 2021 esnaf işsizlik maaşı şartları
Set Ekstra sunucusu Tülay Demir Oktay kimdir? Tülay Demir Oktay nereli, kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Evlenme yeterlilik belgesi nedir? 2021
Ziraat Bankası 50 ve 100 baş koyun kredisi şartları Mart 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.