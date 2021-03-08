Obsessed ‘Saplantı’ film konusu ve oyuncuları

Saplantı filmi başrolleri arasında yer alan Idrıs Elba bugüne kadar yer aldığı projelerde olumlu sonuçlar elde ederken Saplantı filminde oldukça kendini göstermiştir. Fantastik ve dram türündeki film Idrıs Elba, Derek Charles rolü ile filmde hayat vermektedir. Charles, filmde başarılarla dolu bir geçmişi ve lüks kıyafetleri yer almaktadır. Mutlu bir aileye sahip olan karakter eşi Sharon (Beyonce) ve küçük bebekleri ile ideal bir aileye sahiptir.
Yönetmen koltuğunda Steve Shill olan film, birçok kişi tarafından sevilmese de 2009 yılında çekilen film konusu ile yinede dikkat çekmeyi başarıyor. İhanetin yer aldığı film saplantı ismini ciddi anlamda yansıtıyor.
Saplantı (Obsessed) Oyuncu Kadrosu
- Idris Elba – Derek
- Beyoncé – Sharon
- Ali Larter – Lisa
- Jerry O’Connell – Ben
- Bonnie Perlman – Marge
Son Güncelleme: 08.03.2021 03:58