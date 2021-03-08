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Obsessed ‘Saplantı’ film konusu ve oyuncuları

2009 yılında vizyona giren Obsessed filmini merak eden film severler film hakkında araştırmalara koyuldu. İmdb puanı, film yorumu ve incelemesi haberimizde…

08 Mart 2021 Pazartesi 03:58
Obsessed ‘Saplantı’ film konusu ve oyuncuları
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Saplantı filmi başrolleri arasında yer alan Idrıs Elba bugüne kadar yer aldığı projelerde olumlu sonuçlar elde ederken Saplantı filminde oldukça kendini göstermiştir. Fantastik ve dram türündeki film Idrıs Elba, Derek Charles rolü ile filmde hayat vermektedir.  Charles, filmde başarılarla dolu bir geçmişi ve lüks kıyafetleri yer almaktadır.  Mutlu bir aileye sahip olan karakter eşi Sharon (Beyonce) ve küçük bebekleri ile ideal bir aileye sahiptir.

Filmin ilerleyen zamanlarında saplantılı konusu daha da artar ve Lisa karakteri çekiciliğini ön planda gösterir. Karı kocanın hayat hikayesine ele alan film, üçüncü kişilerin aralarına girmesi ile değişiklik gösterir. Mutlu aile tablosunda güven problemi oluşurken evin huzurunu bozan Lisa ise amacına ulaşır. Imdb puanı 5,0 sahip olan film severler tarafından çok sevilmedi.  Hüsrana uğratan film konu ile alakalı yetersiz kaldığı gözüküyor. 

Yönetmen koltuğunda Steve Shill olan film, birçok kişi tarafından sevilmese de 2009 yılında çekilen film konusu ile yinede dikkat çekmeyi başarıyor. İhanetin yer aldığı film saplantı ismini ciddi anlamda yansıtıyor.

Saplantı (Obsessed) Oyuncu Kadrosu

  • Idris Elba – Derek
  • Beyoncé – Sharon
  • Ali Larter – Lisa
  • Jerry O’Connell – Ben
  • Bonnie Perlman – Marge


Son Güncelleme: 08.03.2021 03:58
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Anahtar Kelimeler:
ObsessedSaplantıFilm
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