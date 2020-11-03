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Obsesif kompulsif bozukluk hastalığı nedir, tedavisi nasıldır? Masumlar Apartmanı Safiye'nin hastalığının tedavisi var mı?

Haber bülteninde dikkat çeken ve ilgi gören Obsesif kompulsif bozukluk hastalığı nedir, tedavisi nasıldır? Masumlar Apartmanı Safiye'nin hastalığının tedavisi var mı? haberinin gündeme geldiği günden bu yana paylaşılan tüm yeni ayrınltıları 3 Kasım 2020 Salı tarihli haberimizde kaleme aldık. Hemen Obsesif kompulsif bozukluk hastalığı nedir, tedavisi nasıldır? hakkında merak edilen güncel bilgileri 3 Kasım 2020 Salı tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

03 Kasım 2020 Salı 20:05
Obsesif kompulsif bozukluk hastalığı nedir, tedavisi nasıldır? Masumlar Apartmanı Safiye'nin hastalığının tedavisi var mı?
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Oyuncunun gerçek adı Ezgi Mola, 29 Mart 1983'te İstanbul'da doğdu. Başarılı oyuncu, evine çöp atamayan temizlik hastası bir karaktere hayat veriyor. Masumlar Apartmanın da, Safiye’nin ağabeyi, kardeşi Neriman, Gülben ve hasta babasıyla beraber yaşamaktadır. Yaşadıkları daire onlara aittir. Dairede kendi dairesine ek olarak birkaç kiracı vardır.

Bu kiracılar bilhassa Safiye’nin boş apartman dairesinde biriktirdiği çöplerin kokusundan rahatsız. Sık sık kiracılarla tartışan Safiye, kiracılardan birini evden çıkarıp evlerine çöp attı. Öte yandan kardeşi Han, boş daireyi kiralamak için bir emlakçı ile anlaştı. Kaza nedeniyle yeni kiracının kızı İnci ile tanışan Han, yeni kiracı olduklarını öğrenince mutlu oldu. Ancak Safiye bu mutluluğu kıskanıyordu.

Masumlar Apartmanı Safiye, annesinden gördüğü her şeyi kardeşlerine uyguluyor. Temizlik ve hijyen hastası. Safiye her şeyi deterjanla neredeyse 3 kez yıkar ve ardından 3 kez durular. Bu durumda evde pişirme süresini büyük ölçüde geciktirmektedir, hatta bazen pişirmeyi bile imkânsız hale getirecektir. Safiye’nin babasının düzenli yemek yemesi ve ilacını düzenli olarak alması gerekiyor, ancak Safiye’nin takıntılı temizliği yüzünden bu mümkün değil. Safiye, üç kez yıkamak dışında pek çok şeye takıntısı vardır. Safiye, annesinin bıraktığı gazeteleri tutar ve geceleri kardeşi Gülben'in çişini yaptığı çarşafları yıkamaz, ancak bu çarşafları çöp poşetlerinde saklar.

Masumlar Apartman Safiye, kardeşini evde erkek olarak görse de bazı konularda söylediklerini yaptırmak istiyor. Küçük kardeşi Neriman'ın erkek arkadaşı olmasını istemiyor. Çantasındaki birinin notu yüzünden onu odaya kilitler. Öte yandan Neriman, Safiye'ye diğer kardeşi Gülben kadar bağlı değildir. Masumlar apartmanı Gülben, ablası Safiye'nin sözlerini bozmaya cesaret edemiyor. Masumlar Apartmanı Safiye karakteri, kardeşi Han'ın evlenmesini asla istemez. Evleneceğini ve onlardan ayrılacağını düşünüyor. Bu fikir onu deli ediyor. İlk günden itibaren mahallenin kendisine Deli Dudu dediğini söyleyerek yeni kiracılarla kavga etmekte.

Masumlar Apartmanı Safiye'nin Hastalığı Nedir? 

Temizlik hastalığı olarak da bilinen "kompulsif kişilik bozukluğu", insanlar, aileleri ve sosyal çevreleri üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir. Günümüzde temizlik hastalıkları kadınlarda yaygın olarak görülmektedir. Uzmanlar bu hastalığın tedavi edilmesi gerektiğini söylüyor. Masumlar Apartmanı Safiye'nin hastalık adı halk arasında Temizlik hastalığı olarak bilinse de hastalığın adı obsesif-kompulsif bozukluktur. Zorunlu temizlik, her şeyin kirli olduğunu düşünmek, her şeyi defalarca yıkamak gibi belirtiler mümkündür.

Hastalığın altında yatan neden anksiyete bozukluğu olarak adlandırılır. Bu hastalığın oldukça şüpheli ve her zaman belirsiz özellikleri vardır. Safiye sebzeleri sayarak yıkar. Aslında kişi bu eylemlerin mantıksız olduğunu bilse bile kendini durduramaz ve bu eylemlere devam etmektedir.

Masumlar Apartmanı Ezgi Mola Kimdir? (Safiye Karakteri) 

29 Mart 1983'te İstanbul'da doğdu ve Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye karakterini canlandırmaktadır. Aslen Malatyalı olan oyuncu, liseden mezun olduktan sonra İstanbul Akademi'de oyunculuk eğitimi aldı. Ezgi Mola 1.63 boyu ve 58 Kg’dır. 2007 ve 2010'da ödüller kazandı. Ödülleri:

2010 – 1. İsmail Cem Televizyon Ödülleri – En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Canım Ailem

2007 – 12. Sadri Alışık Ödülleri – En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Hayatımın Kadınısın

Ezgi Mola'nın Yer Aldığı Filmler:

2019 – Organize İşler 2: Sazan Sarmalı (Lerzan Berrak)

2017 – Maide'nin Altın Günü (Maide)

2016 – Kocan Kadar Konuş: Diriliş (Efsun)

2015 – Kocan Kadar Konuş (Efsun)

2013 – Patron Mutlu Son İstiyor (Eylül)

2013 – Soğuk (Boncuk)

2013 – Sen Aydınlatırsın Geceyi


2013 – Celal ile Ceren (Ceren)

2012 – Pazarları Hiç Sevmem

2011 – Dedemin İnsanları (Fatma)

2011 – Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi (Jülide)

2010 – Veda (Latife Hanım)

2006 – Hayatımın Kadınısın (Ahu)

2005 – Organize İşler (Berrak)

Ezgi Mola'nın Yer Aldığı Diziler:

2012 – Kötü Yol (Leman Aksular)

2011 – Bir Ömür Yetmez (Hazal)

2010 – Güneydoğudan Öyküler Önce Vatan (Ayşe)

2008-2010 – Canım Ailem (Feride)

2008 – Sınıf (Esra)

2008 – Kolay Gelsin (Kezo)

2007 – Senden Başka (Hayriye)

2005-2006 – Hırsız Polis (Gülay)

2004 – Görünmez Adam

2004 – Sevinçli Haller

2003 – Sultan Makamı (Seda)

2002 – Unutma Beni (Seda)

2000 – Karate Can



Son Güncelleme: 03.11.2020 20:05
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Anahtar Kelimeler:
HastalıkSafiyeMasumlar Apartmanı
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