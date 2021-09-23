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O Ses Türkiye'nin yeni jürisi Oğuzhan Koç oldu!

TV8'in sevilen yarışma programlarından biri olan O Ses Türkiye yeni sezon için geri sayıma başladı. Jüri koltuğunda oturanların ismi değişirken koltuğun yeni sahiplerinin kim olduğu merak konusu oldu. Peki O ses Türkiye'nin yeni jürileri kim olarak? İşte detaylar...

23 Eylül 2021 Perşembe 22:42
O Ses Türkiye'nin yeni jürisi Oğuzhan Koç oldu!
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TV8’in sevilen yarışma programı O Ses Türkiye’nin jürilerinde değişiklik yaşandı. Hadise programdan ayrılırken yeni jüri üyesi Oğuzhan Koç oldu.

Yeni sezon çekimleri başlayan programda Hadise ile yollar ayrıldı. Acun Ilıcalı onun yerine ise Oğuzhan Koç ile anlaştı.

Bu sezon karşımıza çıkacak olan jüriler arasında Oğuzhan Koç, Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz yer alıyor.

Hadise ile yollar ayrıldı!

2011 senesinden beri O Ses Türkiye jüri koltuğunda oturan başarılı sanatçı Hadise, yeni sezonda maalesef ki olmayacak. Kanal sahibi Acun Ilıcalı bu konuya ilişkin şu sözlerle açıklama yaptı;

“O Ses Türkiye’yi ikiye ayırdık. Bir de ‘O Ses Rap’ var. Hadise’de orada. Hem Hadise çok başarılı oldu hem de program çok başarılı oldu. Şimdi Hadise’yi O Ses Rap’te düşünüyoruz. Bir taraftan O Ses Türkiye için Hadise’nin yerine yeni birini düşünüyoruz. Hadise’nin yerini doldurmak kolay değil”


Son Güncelleme: 23.09.2021 22:42
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Anahtar Kelimeler:
JüriOsestürkiyeTv8Oğuzhankoç
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