O Ses Türkiye'de yeni jüri kim olacak? Hadisenin yerine Gülşen mi gelecek?

Hadise ,özel hayatında yaşadığı sıkıntılardan dolayı O Ses Türkiye’den ayrıldığı iddia edildi. Hadise’nin sevgilisinden ayrıldığı öne sürüldükten sonra, sevgilisi Kaan Yıldırım ,Hadise’ye destek vererek Hadise’nin arkasında durduğunu göstermiş oldu.

Gülşen, O Ses Türkiye’ye geliyor iddiası

Hadise hakkında çıkan iddialara karşı sessiz kalan Ebru Gündeş, Hadise’yi üzdü. İkilinin bundan dolayı aralarının bozulduğu iddia edildi. Hadise’nin O Ses Türkiye’den ayrılacağı iddiasının ardından yerine Aleyna Tilki gelecek denmişti fakat yerine başka birinin geleceği yeni iddia olarak ortaya atıldı. Hadise’nin yerine kim gelecek?

O Ses Türkiye’de Hadise’nin yerine juri olarak Gülşen’in geleceği konuşuluyor. Gülşen konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Önümüzdeki günlerde bu konunu netllik kazanması bekleniyor.