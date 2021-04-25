O Ses Türkiye'de yeni jüri kim olacak? Hadisenin yerine Gülşen mi gelecek?

Hadise ,özel hayatında yaşadığı sıkıntılardan dolayı O Ses Türkiye’den ayrıldığı iddia edildi. Hadise’nin sevgilisinden ayrıldığı öne sürüldükten sonra, sevgilisi Kaan Yıldırım ,Hadise’ye destek vererek Hadise’nin arkasında durduğunu göstermiş oldu.
Gülşen, O Ses Türkiye’ye geliyor iddiası
O Ses Türkiye’de Hadise’nin yerine juri olarak Gülşen’in geleceği konuşuluyor. Gülşen konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Önümüzdeki günlerde bu konunu netllik kazanması bekleniyor.
Son Güncelleme: 25.04.2021 16:56