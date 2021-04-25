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O Ses Türkiye'de yeni jüri kim olacak? Hadisenin yerine Gülşen mi gelecek?

O Ses Türkiye'de yeni iddialar ortaya atıldı. Hadise'nin özel hayatında yaşadığı sıkıntılardan dolayı O Ses Türkiye'den ayrılacağı iddia ediliyor. Hadise'nin yerine O Ses Türkiye'de juri olacak yeni isim merak edilmektedir. O Ses Türkiye'de yeni juri kim olacak? İşte Hadise'nin yerine gelecek isim...

25 Nisan 2021 Pazar 16:56
O Ses Türkiye'de yeni jüri kim olacak? Hadisenin yerine Gülşen mi gelecek?
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Hadise ,özel hayatında yaşadığı sıkıntılardan dolayı O Ses Türkiye’den ayrıldığı iddia edildi. Hadise’nin sevgilisinden ayrıldığı öne sürüldükten sonra, sevgilisi Kaan Yıldırım ,Hadise’ye destek vererek Hadise’nin arkasında durduğunu göstermiş oldu. 

Hadise hakkında çıkan iddialara karşı sessiz kalan Ebru Gündeş, Hadise’yi üzdü. İkilinin bundan dolayı aralarının bozulduğu iddia edildi. Hadise’nin O Ses Türkiye’den ayrılacağı iddiasının ardından yerine Aleyna Tilki gelecek denmişti fakat yerine başka birinin geleceği yeni iddia olarak ortaya atıldı. Hadise’nin yerine kim gelecek?

Gülşen, O Ses Türkiye’ye geliyor iddiası

 O Ses Türkiye’de Hadise’nin yerine juri olarak Gülşen’in geleceği konuşuluyor. Gülşen konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Önümüzdeki günlerde bu konunu netllik kazanması bekleniyor.




Son Güncelleme: 25.04.2021 16:56
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HadiseO Ses Türkiye Yeni Juri Kim OlacakO Ses Türkiye
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