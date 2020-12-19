Televizyon ekranlarının en çok sevilen programlarından biri olan ve TV8 kanalında yayınlanan O Ses Türkiye ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Son olarak sevilen yarışma programının yeni sezonda yayınlanıp yayınlanmayacağı ile ilgili önemli iddialar ortaya kondu.

O Ses Türkiye yılbaşında ekranlara geri dönüyor

Tüm dünyada etkisini ortaya koyan Covid-19 virüsü salgını nedeniyle birçok televizyon programı yeni sezonda yayınlanmayacağını açıklamıştı. TV8’de yayınlanan O Ses Türkiye yarışmasının da bu nedenle yayınlanmayacağına yönelik ifadeler kullanılmıştı. Ortaya konan iddialara göre O Ses Türkiye yarışmasıakşamında yine izleyicilerinin karşısına geçecek.

İddialara göre sevilen program yılbaşı akşamında her sene olduğu gibi ünlü isimlerle eğlenceli bir bölüm ortaya koyacak. Ayrıca yılbaşı özel bölümünün jürilerinin ise Beyazıt Öztürk, Murat Boz, Hadise ve Ebru Gündeş olacağı aktarıldı.

Son olarak Baltalimanı’ndan gazetecilerin sorularını yanıtlayan Beyazıt Öztürk, O Ses Türkiye’nin bu sezon pandemi nedeniyle yayınlanmayacağını açıklamıştı.