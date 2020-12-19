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O Ses Türkiye yılbaşında ekranlara geri dönüyor!

Televizyon ekranlarının en çok sevilen ve ilgiyle takip edilen programlarından biri olan O Ses Türkiye geçtiğimiz sezonlarda TV8'in en başarılı yapımlarından biri olarak görülmüştü. Pandemi nedeniyle yeni sezonda yayınlanmayacağı aktarılan O Ses Türkiye'nin yılbaşında ekranlara geri döneceği iddia edildi...

19 Aralık 2020 Cumartesi 17:23
O Ses Türkiye yılbaşında ekranlara geri dönüyor!
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Televizyon ekranlarının en çok sevilen programlarından biri olan ve TV8 kanalında yayınlanan O Ses Türkiye ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Son olarak sevilen yarışma programının yeni sezonda yayınlanıp yayınlanmayacağı ile ilgili önemli iddialar ortaya kondu.

Tüm dünyada etkisini ortaya koyan Covid-19 virüsü salgını nedeniyle birçok televizyon programı yeni sezonda yayınlanmayacağını açıklamıştı. TV8’de yayınlanan O Ses Türkiye yarışmasının da bu nedenle yayınlanmayacağına yönelik ifadeler kullanılmıştı. Ortaya konan iddialara göre O Ses Türkiye yarışması yılbaşı akşamında yine izleyicilerinin karşısına geçecek.

O Ses Türkiye yılbaşında ekranlara geri dönüyor

İddialara göre sevilen program yılbaşı akşamında her sene olduğu gibi ünlü isimlerle eğlenceli bir bölüm ortaya koyacak. Ayrıca yılbaşı özel bölümünün jürilerinin ise Beyazıt Öztürk, Murat Boz, Hadise ve Ebru Gündeş olacağı aktarıldı.

Son olarak Baltalimanı’ndan gazetecilerin sorularını yanıtlayan Beyazıt Öztürk, O Ses Türkiye’nin bu sezon pandemi nedeniyle yayınlanmayacağını açıklamıştı.



Son Güncelleme: 19.12.2020 17:23
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Anahtar Kelimeler:
Tv8YılbaşıO Ses Türkiye
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