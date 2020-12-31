O Ses Türkiye yılbaşı Sinan Güleryüz kimdir, kaç yaşında, nereli?

O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüyle ekranlarda olacak. Yılbaşı özel blümü O Ses Türkiye'nin biribirinden değerli ve çeşitli sanat camiasından sanatçılara ev sahipliği yapıyor. O Ses Türkiye konuklarından biri de Sinan Güleryüz. Peki O Ses Türkiye Sinan Güleryüz kimdir? Sinan Güleryüz hayatı ve detayları haberimizde...

Sinan Güleryüz kimdir?

1986’da Ankara’da dünyaya gelen Güleryüz, üniversite öğrenimini Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde gördü. Boks ve voleybol’da milli olan Güleryüz daha sonra İstanbul’a giderek müzik alanına yönelmeye başladı. Müzik alanında kendini geliştirmeye devam etti. O Ses Türkiye’de adını duyuran Güleryüz, şimdilerde müzik alanında işler yapmaya devam etmektedir.

İlk single şarkısını 2018’de Deli Yar şarkısı ile yapmıştır. Cosmopolitan, Men's fitness ve Men's health dergilerinde model olarak yer almıştır. Karısı Özge Özder ile Senle Ben ve Biz Bize şarkılarını paylaşan sanatçı bu şarkılarla ödüller sahiplenmiştir.