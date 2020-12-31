O Ses Türkiye yılbaşı Serhat Kılıç kimdir, kaç yaşında, nereli?

O Ses Türkiye yılbaşı özel programında yarışmacı olacak ünlülerden biri de oyuncu Serhat Kılıç oldu.
Serhat Kılıç 1975 Ankara doğumludur. 45 yaşında olan oyuncu eğitimini Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, Tiyatro bölümünde almıştır. Burslu okuyan oyuncu 1998 yılında da yüksek şeref öğrencisi unvanı ile mezun olmuştur.
Serhat Kılıç profesyonel olarak ilk oyununu Rutkay Aziz’in rejisinde olduğu ve Ariel Doffman’ın eseri olan Kayıplar adlı tiyatro oyunu ile oynadı. Yine bu yıllarda Diyarbakır Şehir Tiyatroları’nda eğitimler verdi. Ve yine aynı yerde Barış Adası oyununu yönetti. 2002 senesinde görevini tamamlamak için Erzurum Devlet Tiyatrosu’na atandı. Ardından 2005 senesinde Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nda Reji alanında yüksek lisans yaptı. Eğitimini tamamlayınca Erzurum’da Atatürk Üniversitesi’nin Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde öğrencilere ders vererek öğretim görevlisi oldu.
2014 yılında “Okul Serhat Kılı” okulunu kurmuş ve orada oyunculuk, yazarlık, şan ve dans eğitimleri verilmiştir.
İçinde bulunduğu tiyatro oyunları
- 2018 yılında Mesut Arslan’ın yönetmenliğinde Gece Sempozyumu oyunu (eser Eric De Volder’İn)
- 2018 yılında Serhat Nalbantoğlu’nun yönetmenliğinde Behiç Ak’ın eseri olan Tek Kişilik Şehir oyunu
- 2018 yılında Yüce Erten yönetmenliğinde Schirach’ın eseri olan Terör oyunu
- 2099 yılında Nurullah Tuncer’in yönetmenliğinde Duşan Kovacevis’in eseri İntiharın Genel Provası oyunu
- 2008 yılında Murat Daltaban yönetmenliğinde Mark Ravenhill’in Vur Yağmala Yeniden oyunu
- 2007 yılında Mehmet Ergen yönetmenliğinde Frayn’ın eseri olan Oyunun Oyunu oyununu
- 2006 yılında yönetmenliğini Murat Daltaban’ın yaptığı Tracy Letts’in eseri olan Böcek oyunu
- 2005 yılında yönetmenliğini Levent Ulukut’un yaptığı ve Ephraim Kishon’un eseri olan Karımla Evleniyorum oyunu
- 2005 yılında Antov Çehov’u eseri olan Sevgili Doktor oyununu Emre Erçil yönetmenliğinde
- 2004 yılında Coşkun Irmak’ın Memurin Faslı eserini Abdullah Indır yönetmenliğinde
- 2004 yılında Shakespeare’in Beğendiğiniz Gibi eserini Zurab Siharulidze yönetmenliğinde
- 2003 yılında Arthur Miller’ın Morgan Dağından İniş eserini Ahmet Mümtaz Taylan yönetmenliğinde
- 2002 yılında Turgenyev’in Taşrada Bir Gün eserini Zurab Siharulidze yönetmenliğinde
- 2000 senesinde Yücel Erten’in Azizname eserini yine Yücel Erten’in yönetmenliğinde
- 200 senesinde Joshua Sobol’un Getto eserini Erhan Gökgücü yönetmenliğinde
- 1999 yılında Gogol’un eseri olan Müfettiş’i Zurab Siharulidze yönetmenliğinde
- 1999 senesinde Shakespeare’in Bir Yaz Gecesi Rüyası eserini Semih Sergen yönetmenliğinde
- 1998 yılında Dorfman’ın Kayıplar eserini Rutkay Aziz yönetmenliğinde
- 1998 yılında Hakan Güven’in Barış Adası Korsanları eserini Hakan Güven yönetmenliğinde oynamıştır.
Yönettiği oyunlar
- Aziz Nesin’in eseri olan Pıtlatan Bal oyunu (Erzurum Devlet Tiyatrosunda 2004 yılında)
- Hakan Güven’in Barış Adası oyunu (Diyarbakır Şehir Tiyatrosunda 1999 yılında)
İçinde bulunduğu filmler
- Veysi rolü ile 2020 senesinde Mavzer filminde
- Adem Yılmaz rolü ile 2019 senesinde Çember: Ateş Üstünde
- Robinson rolü ile 2015 senesinde Robinson ve Cuma filminde
- Salih Bozok rolü ile 2010 senesinde Zülfü Livaneli’nin eseri olan Veda filminde
- Selim rolü ile 2008 senesinde Nokta filminde
- İmam Hamdi rolü ile 2014 senesinde Nuri Bilge Ceylan’ın Kış Uykusu filminde
- Polis rolü ile de 2015 senesinde Can Evronal’ın Baskın Karabasan filminde rol almıştır.
İçinde bulunduğu dizi ve filmler
- 2000 yılında Bizim Evin Halleri’nde Karl Gurur rolüyle
- 2006 yılında Kamil Gündüz rolüyle Hatırla Sevgili de
- 2008-2009 yılında Yol Arkadaşım da İlker Elmastaş rolüyle
- 2009 yılında Benim Annem Bir Melek de Azerbaycan asıllı iş adamı olarak
- 2010-2011 de Selim Uğurlu olarak Ezel de
- 2012-2016 yılında Ergun Plak olarak Seksenler de
- 2017’de Adem Komiser olarak Çember de
- 2017-2019 yılında Çolak rolüyle Söz de
- 2020 yılında Taner Aslan rolüyle Öğretmen de
- 2021 yılında da Şeref Bey dizinde yer alacak