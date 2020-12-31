O Ses Türkiye yılbaşı Serhat Kılıç kimdir, kaç yaşında, nereli?

O Ses Türkiye yılbaşı özel programında yarışmacı olacak ünlülerden biri de oyuncu Serhat Kılıç oldu.

Serhat Kılıç 1975 Ankara doğumludur. 45 yaşında olan oyuncu eğitimini Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, Tiyatro bölümünde almıştır. Burslu okuyan oyuncu 1998 yılında da yüksek şeref öğrencisi unvanı ile mezun olmuştur.

Serhat Kılıç profesyonel olarak ilk oyununu Rutkay Aziz’in rejisinde olduğu ve Ariel Doffman’ın eseri olan Kayıplar adlı tiyatro oyunu ile oynadı. Yine bu yıllarda Diyarbakır Şehir Tiyatroları’nda eğitimler verdi. Ve yine aynı yerde Barış Adası oyununu yönetti. 2002 senesinde görevini tamamlamak için Erzurum Devlet Tiyatrosu’na atandı. Ardından 2005 senesinde Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nda Reji alanında yüksek lisans yaptı. Eğitimini tamamlayınca Erzurum’da Atatürk Üniversitesi’nin Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde öğrencilere ders vererek öğretim görevlisi oldu.

Oyuncu daha sonra Devlet Tiyatroları’ndaki görevini bıraktı ve İstanbul’da çalışmaya başladı. İstanbul’da Tiyatro Dot, BKM gibi tiyatrolarda çalıştı. Ardından oynadığı “İntiharın Genel Provası” oyunu ile İstanbul Şehir Tiyatrosu’na girdi. Bu oyun 3 sezon boyunca kapalı gişe olarak seyirci karşısına çıktı. Oyuncu bu oyunda dört farklı karakteri canlandırdı. Ve bunun sonucu olarak da 14. Afife Tiyatro Ödülleri’nde Yılın En Başarılı Müzikal ve Komedi Erkek Oyuncusu alanında adaylığa layık görüldü.

2014 yılında “Okul Serhat Kılı” okulunu kurmuş ve orada oyunculuk, yazarlık, şan ve dans eğitimleri verilmiştir.

İçinde bulunduğu tiyatro oyunları

2018 yılında Mesut Arslan’ın yönetmenliğinde Gece Sempozyumu oyunu (eser Eric De Volder’İn)

2018 yılında Serhat Nalbantoğlu’nun yönetmenliğinde Behiç Ak’ın eseri olan Tek Kişilik Şehir oyunu

2018 yılında Yüce Erten yönetmenliğinde Schirach’ın eseri olan Terör oyunu

2099 yılında Nurullah Tuncer’in yönetmenliğinde Duşan Kovacevis’in eseri İntiharın Genel Provası oyunu

2008 yılında Murat Daltaban yönetmenliğinde Mark Ravenhill’in Vur Yağmala Yeniden oyunu

2007 yılında Mehmet Ergen yönetmenliğinde Frayn’ın eseri olan Oyunun Oyunu oyununu

2006 yılında yönetmenliğini Murat Daltaban’ın yaptığı Tracy Letts’in eseri olan Böcek oyunu

2005 yılında yönetmenliğini Levent Ulukut’un yaptığı ve Ephraim Kishon’un eseri olan Karımla Evleniyorum oyunu

2005 yılında Antov Çehov’u eseri olan Sevgili Doktor oyununu Emre Erçil yönetmenliğinde

2004 yılında Coşkun Irmak’ın Memurin Faslı eserini Abdullah Indır yönetmenliğinde

2004 yılında Shakespeare’in Beğendiğiniz Gibi eserini Zurab Siharulidze yönetmenliğinde

2003 yılında Arthur Miller’ın Morgan Dağından İniş eserini Ahmet Mümtaz Taylan yönetmenliğinde

2002 yılında Turgenyev’in Taşrada Bir Gün eserini Zurab Siharulidze yönetmenliğinde

2000 senesinde Yücel Erten’in Azizname eserini yine Yücel Erten’in yönetmenliğinde

200 senesinde Joshua Sobol’un Getto eserini Erhan Gökgücü yönetmenliğinde

1999 yılında Gogol’un eseri olan Müfettiş’i Zurab Siharulidze yönetmenliğinde

1999 senesinde Shakespeare’in Bir Yaz Gecesi Rüyası eserini Semih Sergen yönetmenliğinde

1998 yılında Dorfman’ın Kayıplar eserini Rutkay Aziz yönetmenliğinde

1998 yılında Hakan Güven’in Barış Adası Korsanları eserini Hakan Güven yönetmenliğinde oynamıştır.

Yönettiği oyunlar

Aziz Nesin’in eseri olan Pıtlatan Bal oyunu (Erzurum Devlet Tiyatrosunda 2004 yılında)

Hakan Güven’in Barış Adası oyunu (Diyarbakır Şehir Tiyatrosunda 1999 yılında)

İçinde bulunduğu filmler

Veysi rolü ile 2020 senesinde Mavzer filminde

Adem Yılmaz rolü ile 2019 senesinde Çember: Ateş Üstünde

Robinson rolü ile 2015 senesinde Robinson ve Cuma filminde

Salih Bozok rolü ile 2010 senesinde Zülfü Livaneli’nin eseri olan Veda filminde

Selim rolü ile 2008 senesinde Nokta filminde

İmam Hamdi rolü ile 2014 senesinde Nuri Bilge Ceylan’ın Kış Uykusu filminde

Polis rolü ile de 2015 senesinde Can Evronal’ın Baskın Karabasan filminde rol almıştır.

İçinde bulunduğu dizi ve filmler