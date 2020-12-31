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O Ses Türkiye yılbaşı Saadet Özsırkıntı kimdir, kaç yaşında, nereli?

O Ses Türkiye Saadet Özsırkıntı kimdir? O Ses Türkiye Saadet Özsırkıntı kaç yaşında? O Ses Türkiye Saadet Özsırkıntı hangi ödülleri aldı? O Ses Türkiye Saadet Özsırkıntı nereli? O Ses Türkiye Saadet Özsırkıntı eğitimlerini nerede tamamladı? Herkes O Ses Türkiye konuğu Saadet Özsırkıntı'yı merakla araştırıyor.

31 Aralık 2020 Perşembe 19:31
O Ses Türkiye yılbaşı Saadet Özsırkıntı kimdir, kaç yaşında, nereli?
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O Ses Türkiye Konuğu Saadet Özsırkıntı Kimdir? Saadet Özsarkıntı Hakkında Herşey!

Başarılı bir sunucu olan Saadet Özsırkıntı’nın kim olduğu herkes tarafından merakla araştırılıyor. Özellikle O Ses Türkiye konuğu Saadet Özsırkıntı kim sorusu gündemde dolaşıyor. Başarılı sunucu özellikle O Ses Türkiye programında sergilediği performansla herkesi kendisine hayran bırakıyor.  

O Ses Türkiye yılbaşı eğlence ve yarışma programına konuk olarak katılacak olan Saadet Özsırkıntı'nın kim olduğu sorusu gündemde oldukça sık sorulan bir sorudur. Ünlü sunucu, televizyon dünyasındaki gösterdiği performanslarla ve başarılarla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Saaadet Özsırkıntı hakkındaki her şey bütün vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Saadet Özsırkıntı’nın kim olduğu, nereli olduğu ve kaç yaşında olduğu vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor.  

Saadet Özsırkıntı Kimdir?

Herkes tarafından merakla araştırılan Saadet Özsırkıntı,1990 yılı Mayısıs ayında doğmuştur. Aslen Adanalı olan Özsırkıntı, eğitimini Özel Çağ Koleji almasının  ardından Koç Üniversitesi ve Maltepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde eğitim aldı.

Yabancı dil eğitimi almak için İngiltere’ye giden Özsırkıntı, bir süre burada yaşamına devam etmiştir. İlk olarak reklam projeleriyle tanınan güzel sunucu daha sonra TV 8 kanalında Dünya Listeleri Müzik programında sunuculuk yapmıştır.

Acun Ilıcalı’nın yaptığı projelerde görmeye alışık olduğumuz Saadet Özsırkıntı, 2015 yılında 3.Dijital Dünyanın Enleri Ödül Töreninde, Yılın En İyi Çıkış Yapan Program Sunucusu ödülünü almaya hak kazanmıştır. Sosyal medya uygulamalarını aktif bir şekilde kullanmaktadır. Sosyal medya hesaplarında O Ses Türkiye ve Survivor yarışmaları hakkında paylaşımlar yapmaktadır.



Son Güncelleme: 31.12.2020 19:31
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O Ses Türkiye Saadet ÖzsırkıntıSaadet ÖzsırkıntıO Ses TürkiyeSurvivorTv8Acun IlıcalıYılbaşı2021
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