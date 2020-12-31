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O Ses Türkiye yılbaşı Özge Özder kimdir, kaç yaşında, nereli?

TV8'in sevilen programı O Ses Türkiye yılbaşı özel olarak sevenleri ile buluşuyor. Ünlülerin sahne alacağı bu günde isimlerden biri de Özge Özder oldu.

31 Aralık 2020 Perşembe 19:30
O Ses Türkiye yılbaşı Özge Özder kimdir, kaç yaşında, nereli?
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Dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu olan Özge Özder, 1978 yılında Ankara’da doğmuştur. 42 yaşında olan oyuncu çocuk yaşlarda tiyatro ile tanışmıştır. Eğitimini Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünde bitirmiştir. Burslu olarak öğrenim gören oyuncu Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü de yüksek derece ile kazanmıştır. 2000 senesinde mezun olan oyuncu BKM ile oyunculuk hayatına başlamıştır. Tiyatro sahnesinde birçok kez rol alan oyuncu ilk dizi rolünü 2004-2006 seneleri arasında Kanal D’de yayınlanan Haziran Gecesi adlı dizide oynamıştır. Tiyatroda gösterdiği üstün performansları televizyona da taşıyan oyuncu birçok başarılı projede yer almıştır.

Ardından Show TV’de izleyici karşısına çıkan Dudaktan Kalbe dizisinde ki Prenses Cavidan rolü ile izleyicilerin kafasına kazınmıştır. Oyuncu 2005 senesinden bu yana hala tiyatro oyunlarında yer almaktadır. Nataşa rolü ile Üç Kız Kardeş oyununda yer alan oyuncu bu oyundaki başarısı sonucu Bedia Muvahhit ödülüne layık görülmüştür. Yine aynı rol ile Afife Jale ödülünde aday gösterilmiştir. Bu oyunun yanı sıra Leonce ile Lena oyunu ile de Lena karakterindeki başarısı ile Afife Jale ödülüne aday gösterilmiştir.

Daha sonra FOX TV’nin Umutsuz Ev Kadınları dizisinde Emel rolünü üstlenmiştir. Normalde Emel’in dizide komada iken ölmesi gerekirken seyircilerin ona olan hayranlığından ötürü yapımcılara attıkları “Emel ölmesin” mesajları sonucunda Emel ölmemiş ve komadan çıkmıştır. Bu diziden sonra Kehribar dizisinde Adile Yarımcalı rolünü üstlenmiştir. Daha sonra Umuda Kelepçe Vurulmaz adlı dizide 2 yıl boyunca Perihan rolünü üstlenmiş sonra da Mucize Doktor dizisinde Kıvılcım rolünü canlandırmıştır. Şimdilerde ise Sadakatsiz dizisinde rol almaktadır. Aynı zamanda Jet Sosyete dizisinde konuk oyuncu olarak rol almıştır.

İçinde bulunduğu film ve diziler

  • Ferhunde Hanımlar
  • 1998 yılında Sonbahar Kadınları
  • 2000 yılında Dadı
  • 2001 yılında konuk oyuncu olarak Yeditepe İstanbul
  • 2001 yılında Çifte Bela
  • 2003 yılında Hayat A.Ş
  • 2003 yılında Didem rolü ile Estağfurullah Yokuşu
  • 2004 yılında Aşkın Mucizeleri
  • 2002 yılında Çağla rolüyle İyi Aile Robotu
  • 2004 yılında Uy Başuma Gelenler de
  • 2005 yılında Sultan Hemşire rolü ile Emret Komutanım da
  • Umut Adası
  • 2006 yılında Aslı rolü ile İyi ki Varsın da
  • 2006 yılında Candan Hoca rolü ile Sınav
  • 2007 yılında Genç Müberra rolü ile Sıfır Dediğimde
  • 2008 yılında Gül rolü ile Başka Semtin Çocukları
  • 2007-2009 yılında Prenses Cavidan rolü ile Dudaktan Kalbe de
  • 2009-2010 yılında Aylin rolü ile Ömre Bedel
  • 2011-2014 yılında Emel rolü ile Umutsuz Ev Kadınları
  • 2014 yılında Sevilay Karam rolü ile Ulan İstanbul
  • 2016-2017 yılında Perihan rolü ile Umuda Kelepçe Vurulmaz
  • 2019-2020 Kıvılcım rolü ile Mucize Doktor
  • 2019 yılında konuk oyuncu olarak Sema rolü ile Jet Sosyete
  • 2020 yılında Derya rolü ile Sadakatsiz

Tiyatro oyunları

  • 2015’de Shakespeare’in eseri olan On İki Gece oyunu / İstanbul Şehir Tiyatrosu
  • 2014’de Peter Horsler’in Kes ve Kaç oyunu / İstanbul Şehir Tiyatrosu
  • 2013’de Neil Simon’un Müziksiz Evin Konukları oyunu / Tiyatrokare
  • 2012’de Stridberg’in Matmazel Julıe’den Esinti oyunu / Talimhane Tiyatrosu
  • 2012’de Samuel Beckett’in Oyun oyunu /  İstanbul Şehir Tiyatrosu 
  • 2011’de Sarte’nin Gizli Oturum Oyunu /  İstanbul Şehir Tiyatrosu 
  • 2010’da Peter Weiss’in Marat-Sade oyunu /  İstanbul Şehir Tiyatrosu 
  • 2008’de Georg Büchner’in Leonce ile Lena oyunu /  İstanbul Şehir Tiyatrosu 
  • 2008’de Çehov’un Üç Kız Kardeş oyunu /  İstanbul Şehir Tiyatrosu 
  • 2007’de Ahmet Nuri Sekizinci’nin Ceza Kanunu oyunu /  İstanbul Şehir Tiyatrosu 
  • 2006’da Shakespeare’in Düş Oyuncakları oyunu /  İstanbul Şehir Tiyatrosu 
  • 2006 yılında Strindberg’in Baba oyunu /  İstanbul Şehir Tiyatrosu 
  • 2004 yılında Dario Fo’nun Klaksonlar Borazanalar Bırtlar oyunu / Bakırköy Belediye Tiyatroları 
  • 2003’de Fikret Terzi’nin Barış Ormanında Yarış oyunu / Bakırköy Belediye Tiyatroları 
  • 2003’de Shakespeare’in Bahar Noktası oyunu / Bakırköy Belediye Tiyatroları 
  • 2002’de Lonesco’nun İki Kişilik Hırgür oyunu / Bakırköy Belediye Tiyatroları 
  • 2002’de Fenando Arrabal’ın Cephede Piknik Yok oyunu / Bakırköy Belediye Tiyatroları 
  • ve Masal oyunu

 



Son Güncelleme: 31.12.2020 19:30
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Anahtar Kelimeler:
OsestürkiyeTv8Acunılıcalıözgeözder
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