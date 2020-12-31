O Ses Türkiye yılbaşı Özge Özder kimdir, kaç yaşında, nereli?

Dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu olan Özge Özder, 1978 yılında Ankara’da doğmuştur. 42 yaşında olan oyuncu çocuk yaşlarda tiyatro ile tanışmıştır. Eğitimini Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünde bitirmiştir. Burslu olarak öğrenim gören oyuncu Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü de yüksek derece ile kazanmıştır. 2000 senesinde mezun olan oyuncu BKM ile oyunculuk hayatına başlamıştır. Tiyatro sahnesinde birçok kez rol alan oyuncu ilk dizi rolünü 2004-2006 seneleri arasında Kanal D’de yayınlanan Haziran Gecesi adlı dizide oynamıştır. Tiyatroda gösterdiği üstün performansları televizyona da taşıyan oyuncu birçok başarılı projede yer almıştır.

Ardından Show TV’de izleyici karşısına çıkan Dudaktan Kalbe dizisinde ki Prenses Cavidan rolü ile izleyicilerin kafasına kazınmıştır. Oyuncu 2005 senesinden bu yana hala tiyatro oyunlarında yer almaktadır. Nataşa rolü ile Üç Kız Kardeş oyununda yer alan oyuncu bu oyundaki başarısı sonucu Bedia Muvahhit ödülüne layık görülmüştür. Yine aynı rol ile Afife Jale ödülünde aday gösterilmiştir. Bu oyunun yanı sıra Leonce ile Lena oyunu ile de Lena karakterindeki başarısı ile Afife Jale ödülüne aday gösterilmiştir.

Daha sonra FOX TV’nin Umutsuz Ev Kadınları dizisinde Emel rolünü üstlenmiştir. Normalde Emel’in dizide komada iken ölmesi gerekirken seyircilerin ona olan hayranlığından ötürü yapımcılara attıkları “Emel ölmesin” mesajları sonucunda Emel ölmemiş ve komadan çıkmıştır. Bu diziden sonra Kehribar dizisinde Adile Yarımcalı rolünü üstlenmiştir. Daha sonra Umuda Kelepçe Vurulmaz adlı dizide 2 yıl boyunca Perihan rolünü üstlenmiş sonra da Mucize Doktor dizisinde Kıvılcım rolünü canlandırmıştır. Şimdilerde ise Sadakatsiz dizisinde rol almaktadır. Aynı zamanda Jet Sosyete dizisinde konuk oyuncu olarak rol almıştır.

İçinde bulunduğu film ve diziler

Ferhunde Hanımlar

1998 yılında Sonbahar Kadınları

2000 yılında Dadı

2001 yılında konuk oyuncu olarak Yeditepe İstanbul

2001 yılında Çifte Bela

2003 yılında Hayat A.Ş

2003 yılında Didem rolü ile Estağfurullah Yokuşu

2004 yılında Aşkın Mucizeleri

2002 yılında Çağla rolüyle İyi Aile Robotu

2004 yılında Uy Başuma Gelenler de

2005 yılında Sultan Hemşire rolü ile Emret Komutanım da

Umut Adası

2006 yılında Aslı rolü ile İyi ki Varsın da

2006 yılında Candan Hoca rolü ile Sınav

2007 yılında Genç Müberra rolü ile Sıfır Dediğimde

2008 yılında Gül rolü ile Başka Semtin Çocukları

2007-2009 yılında Prenses Cavidan rolü ile Dudaktan Kalbe de

2009-2010 yılında Aylin rolü ile Ömre Bedel

2011-2014 yılında Emel rolü ile Umutsuz Ev Kadınları

2014 yılında Sevilay Karam rolü ile Ulan İstanbul

2016-2017 yılında Perihan rolü ile Umuda Kelepçe Vurulmaz

2019-2020 Kıvılcım rolü ile Mucize Doktor

2019 yılında konuk oyuncu olarak Sema rolü ile Jet Sosyete

2020 yılında Derya rolü ile Sadakatsiz

Tiyatro oyunları