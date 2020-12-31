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O Ses Türkiye yılbaşı Nazlı Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli?

O Ses Türkiye yılbaşı özel Nazlı Çelik kimdir? Nerelidir? İşte hayatı ve detaylar...

31 Aralık 2020 Perşembe 19:24
O Ses Türkiye yılbaşı Nazlı Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli?
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O Ses Türkiye yılbaşı özel Nazlı Çelik kimdir? Nerelidir? İşte hayatı ve detaylar...

Nazlı Çelik kimdir?

1977’de İstanbul’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini İstanbul liseyi ise İsviçre’de okudu. ABD’de Boston’da Emerson College'da televizyon ve psikoloji alanında eğitim aldı. 1999’da Türkiye’ye gelen Çelik NTV Haber’de muhabirlik yaptı. 2002’de Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığından gelen davet üzerine Beyaz Saray ve Pentagon gezilerini içeren bir eğitim aldı.

2006’da Star Tv’de haber sunuculuğuna başladı. Ara ara Uğur Dündar’ın sunuculuğunda muhabirlik yaptı. Daha sonra Uğur Dündar’ın ayrılışıyla Star Haber sunuculuğuna devam etti.

2014’de HDP’li milletvekil Aysel Tuğluk’u güvenlik görevlilerine yapılan şiddetli görüntüler üzerinde eleştirmiştir. Olayları canlı şekilde anlatmak için Hakkari Nusaybin’e gitmiştir.

Özel yaşamı

1999’da Burak Öztarhanla evlenen Nazlı Çelik 2012’de boşanmış ve daha sonra 2015’de Serdar Bilgili ile dünya evine girip altı ay sonra ayrılmıştır.

Ödülleri

Altın Kelebek, En iyi Sunucu Ödülü, 2014

Haliç Üniversitesi, Yılın En iyi Haber Programı, 2015

Marmara Üniversitesi, Yılın En İyi Anchorwomeni Ödülü, 2015

Altın Kelebek, En İyi Kadın Haber Sunucusu Ödülü, 2016

 



Son Güncelleme: 31.12.2020 19:24
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Nazlı çelikO Ses Türkiye
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