O Ses Türkiye yılbaşı Mustafa Mert Koç kimdir, kaç yaşında, nereli?

İlk defa Hayata Bazen Tatlıdır dizisi ile kamera karşısına geçen ve gösterdiği performans ile ekranların aranan yüzü haline gelen Mustafa Mert Koç, O Ses Türkiye yılbaşı özel programı arasında yer alacak konuklardan bir tanesi olduktan sonra pek çok kişi tarafından araştırılmaya başladı.

Mustafa Mert Koç kimdir?

1994 yılında Ankara’da dünyaya gelen Mustafa Mert Koç Atılım Üniversitesi mezunudur. Sosyal medya üzerinden ünlü olan Koç belirli bir kitleye hitap etmeye başladıktan sonra oyunculuk eğitimleri almaya başlamıştır.

Paylaşımları ve açıklamaları ile kısa sürede yapımcı ve yönetmenlerin de ilgilendiği bir kişi haline gelen Koç oyunculuk eğitimlerini tamamladıktan sonra Yeter dizisinde görev almaya başlamıştır.

Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde ki Onur rolü ile üne kavuşan Mustafa Mert Koç oyunculukta kendisini geliştirmek için Los Angales’e gitmiştir.

İlk sinema filmi oyunculuğu Kolpaçino 3. Devre filminde elde eden Koç daha sonra ATV’nin dizilerinden olan Şahin Tepesi dizisinde Cem karakterine hayat vermiştir. Son olarak Gaziantep’te çekilen ve TRT 1 ekranlarında yayınlanan Benim Adım Melek karakterine hayat vermektedir.

Mustafa Mert Koç’un görev aldığı yapımlar