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O Ses Türkiye yılbaşı Miray Daner kimdir, kaç yaşında, nereli?

Yılbaşı gecelerinin vazgeçilmez programı olan O Ses Türkiye bu yılda özel konuklarıyla insanlara heyecanlı anlar yaşatacak. O Ses Türkiye yarışmasına bu yıl katılacak olan özel konuklardan biriside Miray Daner oldu. Miray Daner kimdir, oynadığı diziler nelerdir? sorularının cevaplarına ve daha fazla bilgiye haberimizde yer verdik.

31 Aralık 2020 Perşembe 19:29
O Ses Türkiye yılbaşı Miray Daner kimdir, kaç yaşında, nereli?
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Pandemi sürecinde yeni bölümleri yayınlanmayan TV 8’in çok sevilen yarışma programı O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüyle ekranlara gelecek. Yılbaşı akşamlarının vazgeçilmez programı olan O ses Türkiye her yıl ağırladığı özel konuklar ile sevenlerini ekran başına kilitliyor. Bu yıl programa katılacak olan özel konuklardan birisi Miray Daner oldu. Peki Miray Daner kimdir? Hangi dizilerde oynamıştır?

Miray Daner Kimdir, Oynadığı diziler Nelerdir?

İstanbul'da 15 Ocak 1999 tarihinde doğan Miray Naz Daner oyunculuğa 7 yaşında Papatyam dizisinde Metin Akpınar'ın torununu oynayarak başladı. Dersimiz: Atatürk filminde Sabiha Gökçen'in küçüklüğünü canlandıran Daner, ilk başrol oyunculuğunu Zil Çalınca dizisinde yapmıştır. Medcezir dizisinde de rol alan Miray Daner asıl popülerliğini Vatanım Sensin dizisinde oynadığı Hilal karakteri ile kazanmıştır. 2017 yılında Hürkuş: Göklerdeki Kahraman sinema filminde, 2018 yılında ise Bir Litre Gözyaşı dizisinde rol almıştır. Birçok dizi ve filmde yer alan Miray Daner şimdilerde ise BluTV'de oynayan Saygı dizisinde rol almaktadır. 



Son Güncelleme: 31.12.2020 19:29
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Miray DanerO Ses Türkiye
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