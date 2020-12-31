O Ses Türkiye yılbaşı Mert Fırat kimdir, kaç yaşında, nereli?

Pandemi sürecinde yeni bölümleri yayınlanmayan TV 8’in çok sevilen yarışma programı O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüyle ekranlara gelecek. Yılbaşı akşamlarının vazgeçilmez programı olan O ses Türkiye her yıl ağırladığı özel konuklar ile sevenlerini ekran başına kilitliyor. Bu yıl programa katılacak olan özel konuklardan birisi ise Mert Fırat’tır. Peki Mert Fırat kimdir?
Mert Fırat Kimdir, Hangi Diziler ve Filmlerde Oynamıştır?
Mert Fırat’ın Oynadığı Tiyatro Oyunları
Mert Fırat oynadığı dizi ve filmler haricinde birçok tiyatro oyununda da yer almıştır. İlk kez 1999 yılında Hastalık Hastası tiyatro oyunuyla İsveç’te sahne almıştır. 2001 ve 2004 yılları arası Ankara Devlet Tiyatrosu’nda Suç ve Ceza isimde oyunda rol alan Fırat, bu dönemde Şeyh Bedrettin, Palyaço Prens, Atlarına Vururlar isimli daha birçok tiyatro oyununda da yer almıştır. 2013 yılında Bütün Çılgınlar Sever Beni tiyatro oyununda sahne alan Mert Fırat son olarak 2018 yılında Gece Sempozyumu oyununda oynamıştır.