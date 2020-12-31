O Ses Türkiye yılbaşı Mert Fırat kimdir, kaç yaşında, nereli?

Pandemi sürecinde yeni bölümleri yayınlanmayan TV 8’in çok sevilen yarışma programı O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüyle ekranlara gelecek. Yılbaşı akşamlarının vazgeçilmez programı olan O ses Türkiye her yıl ağırladığı özel konuklar ile sevenlerini ekran başına kilitliyor. Bu yıl programa katılacak olan özel konuklardan birisi ise Mert Fırat’tır. Peki Mert Fırat kimdir?

Mert Fırat Kimdir, Hangi Diziler ve Filmlerde Oynamıştır?

Mert Fırat’ın Oynadığı Tiyatro Oyunları

Ankara’da 10 Ocak 1981 tarihinde doğan oyuncu Mert Fırat, üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünde tamamlamıştır. 2018 yılında kendisi gibi oyuncu olan İdil Fırat’la dünya evine girmiştir. Televizyonda hayatına 2000 yılında Bizim Evin Halleri dizisinde Bora Karakteri ile başlayan Fırat, asıl popülerliğini 2006 yılında oynadığı Binbir Gece dizisinde Burak karakteri ile almıştır. 2007 yılında Hayattan Korkma isimli filmle kariyer hayatında ilerleyen Mert Fırat daha birçok dizi ve filmde yer almıştır. 2013 yılında Kıvanç Tatlıtuğ ile başrollerini paylaştığı Kelebeği Rüyası isimli filmde adından uzun bir süre dillerden düşmemiştir. 2018 yılında sinemada en son Her Şey Seninle Güzel filminde rol alan Fırat, televizyonda ise 2020 yılında yayın hayatına giren Kefaret isimli dizide hala rol almaktadır.

Mert Fırat oynadığı dizi ve filmler haricinde birçok tiyatro oyununda da yer almıştır. İlk kez 1999 yılında Hastalık Hastası tiyatro oyunuyla İsveç’te sahne almıştır. 2001 ve 2004 yılları arası Ankara Devlet Tiyatrosu’nda Suç ve Ceza isimde oyunda rol alan Fırat, bu dönemde Şeyh Bedrettin, Palyaço Prens, Atlarına Vururlar isimli daha birçok tiyatro oyununda da yer almıştır. 2013 yılında Bütün Çılgınlar Sever Beni tiyatro oyununda sahne alan Mert Fırat son olarak 2018 yılında Gece Sempozyumu oyununda oynamıştır.

