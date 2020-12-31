İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Memura Ocak ayında ne kadar zam yapılacak?
Son Dakika
Memura Ocak ayında ne kadar...
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından ifşa edildi!
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından...
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ halkını büyüledi
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ...
7256 sayılı yasa gereği vergi yapılandırma başvuru ve ödeme süresi ertelendi! Resmi Gazete' de yayımlandı
7256 sayılı yasa gereği vergi...

O Ses Türkiye yılbaşı İbrahim Çelikkol kimdir, kaç yaşında, nereli?

Tv8’in en çok izlenenleri arasında olan O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüyle izleyicileri eğlenceli bir bölüm bekliyor. Biribirinden ünlü isimleri bir araya getiren O Ses Türkiye konuklarında biri de İbrahim Çelikkol. Peki İbrahim Çelikkol kimdir? İşte detaylar...

31 Aralık 2020 Perşembe 19:20
O Ses Türkiye yılbaşı İbrahim Çelikkol kimdir, kaç yaşında, nereli?
Takip Et:

Tv8’in en çok izlenenleri arasında olan O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüyle izleyicileri eğlenceli bir bölüm bekliyor. Biribirinden ünlü isimleri bir araya getiren O Ses Türkiye konuklarında biri de İbrahim Çelikkol. Peki İbrahim Çelikkol kimdir? İşte detaylar...

İbrahim Çelikkol kimdir?

İbrahim Çelikkol 14 Şubat 1982’de İzmit’te doğdu. İbrahim Çelikkol’un anne tarafının Selanik göçmeni ve baba tarafı Arap asıllıdır Oyunculuk kariyerinden önce modellik yapan Çelikkol, basketbolla ilgilenmiş ve hatta milli isim olarak ligde oynamıştır. Daha sonra oyunculuğa yönelen  Çelikkol Osman Sınav’la tanışmış ve kariyeri için dönüm noktası yaşamıştır. Pars Narkoterör filminde oynadığı başkomiser Şamil Baturay' karakteri ile ilk tecrübesini yaşamış ve Keskin Bıçak gibi dizilerde oyyunculuk yapmıştır. 2011’de başlayan 1 sezon süren İffet dizisinde Cemal Karakterini oynamıştır.

2012’de Fetih 1453 filminde Ulubatlı Hasan karakterine hayat vermiştir.Merhamet, Reaksiyon ve Kördüğüm oyuncunun yer aldığı bazı yapımlardır.



Son Güncelleme: 31.12.2020 19:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
İbrahim ÇelikkolO Ses Türkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
O Ses Türkiye 2021 Yılbaşı Özel bölümünün konukları belli oldu
O Ses Türkiye 2021 Yılbaşı Özel bölümünün konukları belli oldu
Hadise yılbaşı akşamı online konser verecek!
Hadise yılbaşı akşamı online konser verecek!
Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılıklar devam ediyor! Behice karakteri diziden ayrılıyor
Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılıklar devam ediyor! Behice karakteri diziden ayrılıyor
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Avukat Ebru'su izleyicileri şaşırttı!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Avukat Ebru'su izleyicileri şaşırttı!
Doya Doya Moda'nın yeni jürisi Doğuş Çabakçor kimdir?
Doya Doya Moda'nın yeni jürisi Doğuş Çabakçor kimdir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Tacülmülk kimdir, tarihte nasıl bir yeri vardır?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Tacülmülk kimdir, tarihte nasıl bir yeri vardır?

Popüler Haberler

Güldür Güldür Show İsmail Demirci kimdir, kaç yaşında, nereli?
O Ses Türkiye yılbaşı İbrahim Çelikkol kimdir, kaç yaşında, nereli?
Sol Yanım dizisi Serra kimdir? Gerçek adı ne? Özge Yağız oynadığı diziler
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Hakan Çalhanoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi takımda oynuyor?
O Ses Türkiye Yılbaşı Ezgi Mola kimdir, kaç yaşında, nereli?
Menajerimi Ara dizisinde Emrah karakterini Semi Sırtıkkızıl canlandırıyor
O Ses Türkiye Yılbaşı Demet Özdemir kimdir, kaç yaşında, nereli?
Sol Yanım Barbar karakterini kim canlandırıyor? Emre Dinler kimdir?
Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Fikret Fekeli karakteri kimdir? Furkan Palalı nereli, yaşı kaç?
Menajerimi Ara dizisinde Leyla Ertem karakterine Pınar Ünsal hayat veriyor
1000 TL Yardım alamayan vatandaşlara devletten yeni yardımı duyurusu
23 Haziran İstanbul seçimi sandık görevlisi ücretleri ne zaman ödenecek?
Aile Bakanı Açıkladı! Corona virüs tedbirleri ile ailelere 1000 TL nakit yardımı yapılacak
Ticaret Bakanlığı personel alımı yapacak! Ticaret Bakanlığı personel alımında aranılan şartlar neler?
Peaky Blinders yeni sezon ne zaman başlayacak? 5. sezon yayın tarihi açıklandı
EBA TV 1 Ocak canlı ders var mı?
O Ses Türkiye yılbaşı Hande Erçel kimdir, kaç yaşında, nereli?
2021 Şampanya fiyatları ne kadar oldu?
31 Aralık tekel bayileri açık mı, alkol satışı yasak mı? 31 Aralıkta alkol satışı kaça kadar?
2020 Milli Piyango kazanan numaralar neydi, hangi bilete, kime çıkmıştı?
2021 Milli Piyango 2,3,4,5 bilen ne kadar para kazandı, ne kadar alacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.