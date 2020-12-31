O Ses Türkiye yılbaşı İbrahim Çelikkol kimdir, kaç yaşında, nereli?

Tv8’in en çok izlenenleri arasında olan O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüyle izleyicileri eğlenceli bir bölüm bekliyor. Biribirinden ünlü isimleri bir araya getiren O Ses Türkiye konuklarında biri de İbrahim Çelikkol. Peki İbrahim Çelikkol kimdir? İşte detaylar...

İbrahim Çelikkol kimdir?

İbrahim Çelikkol 14 Şubat 1982’de İzmit’te doğdu. İbrahim Çelikkol’un anne tarafının Selanik göçmeni ve baba tarafı Arap asıllıdır Oyunculuk kariyerinden önce modellik yapan Çelikkol, basketbolla ilgilenmiş ve hatta milli isim olarak ligde oynamıştır. Daha sonra oyunculuğa yönelen Çelikkol Osman Sınav’la tanışmış ve kariyeri için dönüm noktası yaşamıştır. Pars Narkoterör filminde oynadığı başkomiser Şamil Baturay' karakteri ile ilk tecrübesini yaşamış ve Keskin Bıçak gibi dizilerde oyyunculuk yapmıştır. 2011’de başlayan 1 sezon süren İffet dizisinde Cemal Karakterini oynamıştır.

2012’de Fetih 1453 filminde Ulubatlı Hasan karakterine hayat vermiştir.Merhamet, Reaksiyon ve Kördüğüm oyuncunun yer aldığı bazı yapımlardır.

