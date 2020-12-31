O Ses Türkiye yılbaşı Hande Erçel kimdir, kaç yaşında, nereli?

TV 8 ekranlarının vazgeçilmez yarışma programı olan O Ses Türkiye, yılbaşı özel programı için Hande Erçel’i davet etti. Her sene düzenlenen yılbaşı programında Hande Erçel’in konuk olarak gelmesi hayranlarını sevindirmiş durumda.

O Ses Türkiye yılbaşı özel konuğu Hande Erçel kimdir?

Hande Erçel, 1993 yılında Balıkesir'in Bandırma ilçesinde doğdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Akademisi Türk Sanatı Bölümü'nde eğitimine devam etmektedir. 2011-2013 yılları arasında 3mota Oyunculuk Atölyesi’nde çalışmalarına başladı ve aynı zamanda Tiyatro Kedi'de oyun asistanı olarak çalıştı.

Hande Erçel 2012 yılında düzenlenen Miss Cilivation Of The World yarışmasına katılmış ve Azerbaycan'da düzenlenen yarışmada ikinci olmuştur. 2014 yılında Çılgın Dershane Üniversitede adlı dizide oyunculuğa başladı. 2014 yılında "Hayat Ağacı" Selin Karahanlı karakterine hayat verirken İdil Fırat, Fikret Kuşkan, Onur Saylak, Özge Özberk ve Kenan Bal ile beraber rol almıştır.

Hande Erçel, 2015 yılında "Güneşin Kızları" dizisinde "Selin Yılmaz" karakterine hayat vermiştir. Dizinin oyuncu kadrosunda Emre Kınay, Evrim Alasya, Kanat Heparı, Tolga Sarıtaş, Berk Atan, Miray Akay, Sarpcan Köroğlu, Burcu Özberk, Sarper Arda, Meltem Gülenç, Teoman Kumbaracıbaşı, Funda İlhan gibi isimler rol almaktaydı. 2017-2020 arasında Harika Uygur chubbuck atölyesi, Merve Taşkan oyuncu koçu, İbrahim Çiçek tiyatro yönetmeni-koç ile eğitimlerine devam etmektedir.

Hande Erçel rol aldığı diziler

Sen Çal Kapımı/ Eda Yıldız/ 2020

Azize/ 2019

Halka/ Müjde Akay/ 2018

Siyah İnci/ Hazal/ 2017

Aşk Laftan Anlamaz/ Hayat Uzun-Sarsılmaz/ 2016-2017

Güneşin Kızları/ Selin Yılmaz-Mertoğlu/ 2015-2016

Hayat Ağacı/ Selen Karahanlı/ 2014

Çılgın Dersane Üniversitede/ Meryem/ 2014

Çalıkuşu/ 2013/ Zahide

Tatar Ramazan/ 2013