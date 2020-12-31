O Ses Türkiye Yılbaşı Ezgi Mola kimdir, kaç yaşında, nereli?

O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüyle birbirinden ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor. Ünlü isimlerden biri Ezgi Mola kimdir? Nerelidir? İşte detaylar...

Ezgi Mola Kimdir?

29 Mart 1983’te İstanbul’da doğan oyuncu 1.63 boyundadır. İlk öğrenimini İstanbul’da gören Ezgi Mola lisedeyken Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk kurslarına gitti ve bölümü birinilikle bitirdi. İlk tecrübesini Karate Can dizisinde 18 yaşına girmeden yaşadı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne girmeyi başaran Ezgi Mola bu arada Aydoğan Temel'den iki sene boyunca tiyatro eğitimi aldı.

2005’de BKM Mutfak’a girdi. 2006’da Hayatımın Kadınısın filminde yer aldı ve adının duyulmasını sağladı.Buradaki rolüyle 2007 yılında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Sadri Alışık Ödülü’nü almaya hak kazandı.

2008’de Kolay Gelsin adlı bir sit-com yapımında yer aldı fakat yapım başarılı olmadığı için kısa sürdü. Bunun yanında güzel oyuncu bir çok reklam filmlerinde oynamaktadır.

Arkadaşım Hoşgeldin isimli programda yer alan Ezgi Mola Organize İşler Sazan Sarmalı, Maide'nin Altın Günü, Kocan Kadar Konuş, Jet Sosyete gbi dizi ve film yapımlarında yer almıştır. Son olarak yer aldığı yapım ise Masumlar Apartmanı Safiye Derenoğlu karakteri olmuştur.

