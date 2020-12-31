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O Ses Türkiye Yılbaşı Enis Arıkan kimdir, kaç yaşında, nereli?

TV 8 ekranlarında her yılbaşı özel konuklarıyla ekranlarda olan O Ses Türkiye programına yakışıklı ve başarılı oyuncumuz Enes Arıkan yer alacak. Enes Arıkan'ın programa davet edilmesinden sonra Enes Arıkan ile alakalı internet üzerinde araştırmalar yapılmaya başlandı.

31 Aralık 2020 Perşembe 19:15
O Ses Türkiye Yılbaşı Enis Arıkan kimdir, kaç yaşında, nereli?
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TV 8 ekranlarında yayınlanan ve vazgeçilmez bir yarışma programı haline gelen O Ses Türkiye, yılbaşı özel programına Enis Arıkan konuk olarak yer alacak. Her sene düzenlenen yılbaşı programında Enes Arıkan’ın konuk olarak gelmesi hayranlarını sevindirmiş durumda.

O Ses Türkiye yılbaşı konuğu Enis Arıkan kimdir?

Enis Arıkan, 3 Ocak 1983'te İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı, Tiyatro Bölümü ve Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Bölümü'nden mezun oldu.

1998 tarihinde Aynalı Tahir dizisi ile tanınan Arıkan, ardından birçok proje içerisinde rol almıştır.

Enis Arıkan, Ezgi Mola ve Şebnem Bozoklu'yla sınıf arkadaşıdır.

Son zamanlarda Jet Sosyete dizisinde rol alan Enis Arıkan'ın başarılı performansı izleyicilerden tam not almıştır.

Enis Arıkan'ın rol aldığı film ve diziler

 Eğlendirme Dairesi

2015 - Komedi Türkiye

2016 - Familya Bergütay

2016 - Geldim Gördüm Güldüm Show

2018 - 2020 Jet Sosyete Tonguç Pehlivan "Tony"

2018 - O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Kendisi

2019 - Benimle Söyle Kendisi Sunucu

2020 - Yasak Elma

2014 – Hayat Ağacı (Arif Gür) (TV Dizisi)

2014 – Cesur Hemşire (TV Dizisi)

2012 – Uçurum (Kutlu) (TV Dizisi)

2010 – 2011 – Yerden Yüksek (Sabit Cezzar) (TV Dizisi)

2010 – Aşk ve Ceza (TV Dizisi)

2009 – Kapadokya Düşleri (Ahmet) (TV Dizisi)

2008 – Kurtlar Vadisi Pusu 2. Sezon (TV Dizisi)

2007 – Genco (Cüneyt) (TV Dizisi)

2004 – Kadın İsterse (TV Dizisi)

2003 – Gurbet Kadını (Fırat) (TV Dizisi)

2002 – Çekirdek Aile (TV Dizisi)

2002 – Yıldızların Altında (TV Dizisi)

2001 – Hırsız (Cem) (TV Dizisi)

1999 – Zilyoner (TV Dizisi)

1998 – Gülerken Ağladık (TV Dizisi)

1998 – Aynalı Tahir (Erman) (TV Dizisi)



Son Güncelleme: 31.12.2020 19:15
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Enes ArıkanO Ses TürkiyeYılbaşı
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