O Ses Türkiye yılbaşı Ebru Gündeş kimdir, kaç yaşında, nereli?

Tv8’in en çok izlenenleri arasında olan O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüyle izleyicileri eğlenceli bir bölüm bekliyor. Biribirinden ünlü isimleri bir araya getiren O Ses Türkiye konuklarında biri de Ebru Gündeş. Peki Ebru Gündeş kimdir? İşte detaylar...

Ebru Gündeş kimdir?

Konveksiyonda çalışırken Neşe Dermikat ile tanışdıktan sonra Marş Müzik Yapım ile anlaşan Gündeş, albümünü çıkarmadan önce Emel Sayın’ın vokalistliğini yapmıştır. 16 yaşında ilk evliliğini gerçkelştiren Gündeş daha sonra 2002 yılında ikinci evliliğini yaşamış ve en son ise 2010’da İran Azerisi iş adamı Rıza Sarraf'la evlilik dünyasına grimiştir. 2011’de bir kız çocukları olan Alara’ları doğmuştur.

1993’te çıkan Tanrı Misafiri albümüyle satış rekoları kırar. Daha sonra ikinci albümü olan Tatlı Bela’yı çıkarır. Bu albümü slow ağırlıklı şarkılardan oluşmaktadır. 1995’te Ben Daha Büyümedim isimli üçüncü albümünü çıkarır. Çıkardığı bu albüm ile 1996 yılında 2. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde 'En İyi Kadın TSM Sanatçısı' ve Yılın En İyi Şarkısı ödülüne sahip olur. Gündeş bu ödülü üç sene üst üste kazanarak En İyi Türk Sanat Müziği Kadın Sanatçı ödülününe sahip olan kişi olur.

Dördüncü albümü olan Kurtlar Sofrası’nı çıkarır. Bunun yanında dizilerde de baş göstermeye başlayan Gündeş, albümün ismini taşıdığı dizide de oyunculuk yapmaktadır.

