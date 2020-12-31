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O Ses Türkiye Yılbaşı Demet Özdemir kimdir, kaç yaşında, nereli?

TV 8 ekranlarında her yılbaşı özel konuklarıyla ekranlarda olan O Ses Türkiye programına güzel ve başarılı oyuncumuz Demet Özdemir yer alacak. Demet Özdemir'in programa davet edilmesinden sonra Demet Özdemir ile alakalı internet üzerinde araştırmalar yapılmaya başlandı.

31 Aralık 2020 Perşembe 19:16
O Ses Türkiye Yılbaşı Demet Özdemir kimdir, kaç yaşında, nereli?
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TV 8 ekranlarının vazgeçilmez yarışma programı olan O Ses Türkiye, yılbaşı özel programı için Demet Özdemir’i davet etti. Her sene düzenlenen yılbaşı programında Demet Özdemir’in konuk olarak gelmesi hayranlarını sevindirmiş durumda.

O Ses Türkiye yılbaşı konuğu Demet Özdemir kimdir?

Özdemir 26 Şubat 1992 yılında Kocaeli’nde dünyaya geldi. 3 çocuklu bir ailenin en küçüğü olan Özdemir’in ailesi Bulgar göçmenidir. Anne ve baba ayrılınca annesi ve kız kardeşi ile İstanbul'a taşınmıştır. Özdemir, babasıyla olan ilişkisi hakkında bir röportajda şunları söyledi: "Yıllarca görüşmedik ama kısa süre önce barıştık. Fakat hiçbir zaman bizden nefret ettiğini ya da sevmediğini düşünmedim. Sadece çok inatçıdır." İfadelerine yer vermişti.

Bengü'nün dans ekibine katıldı ve ardından Efes Girls ile dans etmeye başlamıştır. 2011-2013 yılları arasında Studio Oyuncuları’nda gerçekleştirilen eğitime katıldı ve iki yıllık performans eğitimi almıştır. Mustafa Sandal'ın "Ateş Et ve Unut" klibinde boy gösterdi. 2013’te Fox TV ekranlarında yayınlanan "Sana Bir Sır Vereceğim" dizisinde Aylin rolünü oynayarak ilk kez TV yapımını deneyimledi. Daha sonra “Kurt Seyit ve Şura” dizisinde Alya'yı, “Tut Sözünü” filminde Demet'e hayat vermiştir. 2015 yılında Star TV ekranlarında yayınlanan "Çilek Kokusu" dizisinde Aslı rolünü oynadı. Bengü'nün Hodri Meydan adlı klibinde boy gösterdi. 2016-2017 yılları arasında Fox TV ekranlarında yayınlanan “no:309” isimli dizide Lale karakterine hayat verdi. 2017 yılında Burak Aksak'ın yönetmenliğini yaptığı “Sen Kiminle Dans Ediyorsun” filminde Aysel rolüne hayat verdi. 2018-2019 yılları arasında Star TV ekranlarında yayınlanan “Erkenci Kuş” dizisinde Sanem rolünü oynadı. "Erkenci Kuşlar" dizisindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu dalında Murex D'or Ödülü'ne layık görüldü. Aralık 2019'dan bu yana TV 8 ekranlarında yayınlanan ve psikiyatrist Gülseren Buğdaycıoğlu’nun Camdaki Kız isimli romandan uyarlanan "Doğduğun Ev Kaderindir " dizisinde Aralık 2019'dan beri Zeynep rolünü oynamaktadır.

Sinema

Yıl

Başlık

Rolü

Notlar

2015

Tut Sözünü

Demet

Başrol oyuncusu

2017

Sen Kiminle Dans Ediyorsun

Aysel

Başrol oyuncusu

Televizyon

Yıl

Başlık

Rolü

Notlar

2013-2014

Sana Bir Sır Vereceğim

Aylin Gündoğdu

Başrol oyuncusu

2014

Kurt Seyit ve Şura

Alya Baronez

Yardımcı karakter

2015

Çilek Kokusu

Aslı Koçer Mazharoğlu

Başrol oyuncusu

2016-2017

No.:309

Lale Yenilmez Sarıhan

Başrol oyuncusu

2018-2019

Erkenci Kuş

Sanem Aydın Divit

Başrol oyuncusu

2019-

Doğduğun Ev Kaderindir

Zeynep Karaca

Başrol oyuncusu

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Yıl

Şirket/Ürün

Kaynak

Notlar

2012

Pegasus Hava Yolları

  

-

2015

FreshCompany

  

Reklam yüzü

2016

Ganier

  

Reklam yüzü

2019

Pantene

-

Reklam yüzü

 



Son Güncelleme: 31.12.2020 19:16
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O Ses TürkiyeDemet ÖzdemirYılbaşı
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