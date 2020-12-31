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O Ses Türkiye yılbaşı Cemal Can Seven kimdir, kaç yaşında, nereli?

Tv8’in en çok izlenenleri arasında olan O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüyle izleyicileri eğlenceli bir bölüm bekliyor. Birbirinden ünlü isimleri bir araya getiren O Ses Türkiye konuklarında biri de Cemal Can Seven. Peki Cemal Can Seven kimdir? İşte detaylar...

31 Aralık 2020 Perşembe 19:22
O Ses Türkiye yılbaşı Cemal Can Seven kimdir, kaç yaşında, nereli?
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Tv8’in en çok izlenenleri arasında olan O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüyle izleyicileri eğlenceli bir bölüm bekliyor. Biribirinden ünlü isimleri bir araya getiren O Ses Türkiye konuklarında biri de Cemal Can Seven. Peki Cemal Can Seven kimdir? İşte detaylar...

Cemal Can Seven kimdir?

25 Mayısıs 1996’da dünyaya gelen Cemal Can, Rizeli ve ikizler burcudur. İlköğrenimini İzmir’de tamamlayan Cemal Can, üniversiteye gitmek için İstanbul’a gitmiştir.

İstanbul Yeditepe Üniversitesi'nde Reklam Tasarımı ve İletişimi bölümünde okumaya başlamış ve burada Danla Biliç ile tanışmasından sonra arkadaşlarının da önermesiyel okulunu dondurmuş ve Dj’lik alanında eğitim almaya başlamıştır.



Son Güncelleme: 31.12.2020 19:22
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Cemal Can SevenO Ses Türkiye
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