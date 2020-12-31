O Ses Türkiye yılbaşı Aleyna Tilki kimdir, kaç yaşında, nereli?

O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüyle değerli sanatçıları ağırlamaya devam ediyor. O konuklardan biri de Aleyna Tilki. Peki Aleyna Tilki kimdir? İşte detaylar...

Aleyna Tilki kimdir?

28 Mart 2000 yılında Konya’da doğdu. 1.75 boyu vardır. Lise öğrenimine devam eden Aleyna Tilki Yetenek Sizsiniz Türkiye’de Gesi Bağları şarkısını söyleyerek adından söz ettirmeye başladı.

2016’da “Cevapsız Çınlama” tekli şarkısı ile gündeme geldi. Cevapsız Çınlama şarkısı Yputube’Da bir sene içinde 300 milyon izlenmeyi geçerek en fazla tıklanan Türkçe şarkı klbi unvanını elde etti.

2017’de “Sen Olsan Bari” adlı tekli şarkısıyla Türkiyede bir numara oldu.

Alkollü mekanlarda sahne almasıyla yaşının reşit olmamasında dolayı bazı tepkilere yol açtı. 2016 yılında bir konserinde sahne sırasında iki tane ses bombası atılan mekanda altı kişi yaralanmştır.

Yıldız Tilbe’nin “Yalnız Çiçek” isimli şarkısını yeniden yorumlayarak piyasaya süren Aleyna Tilki, Youtube’daki 125 miyon tıklanmayla şarkının orijinali olan 574 bin izlemeyi farkla geride bırakmıştır.