O Ses Türkiye yılbaşı 2021 jürileri kim, hangi sanatçılar?

O Ses Türkiye’nin yılbaşı programında konuk olacak sanatçılar merak edilmeye devam ediyor. Hadise, Murat Boz, Beyazıt Öztürk ve Ebru Gündeş’in jüri koltuğunda oturacağı O Ses Türkiye 2021 yılbaşı özel programına katılacak ünlüler açıklandı.

O Ses Türkiye yılbaşı programı ne zaman?

31 Aralık 2020 tarihinde TV8 ekranında yayınlanacak olan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı seyircisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Programda olacak ünlü sanatçılar kesinleşirken yılbaşında O Ses Türkiye izlemek isteyen pek çok kişi programa katılacak ünlü isimleri araştırıyor.

O Ses Türkiye yılbaşı konukları kimlerdir?

Pek çok ünlü ismin katılacağı 2021 yılbaşı özel programına katılacak isimler kesinleşti. Yapılan açıklamalarda; Kerem Bursin, Hande Erçel, Ezgi Mola, Cemal Can Canseven, Aleyna Tilki, Mert Fırat, Serhat Kılıç, Enis Arıkan, Hasan Can Kaya, Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol, Özge Özder, Sinan Güleryüz, Miray Daner, Ayça Ayşin Turan, Nazlı Çelik, Burcu Özberk, Saadet Özsırkıntı, Mustafa Mert Koç ve Hakan Çalhanoğlu O Ses Türkiye sahnesine çıkarak şarkı söyleyecek.

O Ses Türkiye yılbaşı özel programı jürileri kimlerdir?

Yılbaşı programında jürilerin de açıklandığı O Ses Türkiye yılbaşı özel yayınında Hadise, Murat Boz, Beyazıt Öztürk ve Ebru Gündeş jüri koltuğunda oturacak.