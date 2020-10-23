O Ses Türkiye yayınlanmayacak mı? TV8'den açıklama geldi yayından kaldırıldı!

Geçen sezon Acun Ilıcalı tarafından yapılan jürilik teklifini kabul eden ve sunuculuğa O Ses Türkiye programında devam eden Beyazıt Öztürk, yeni sezonda ekranlarda yer alıp almayacağına dair açıklamalar yaptı. Pandemi süreci boyunca O Ses Türkiye programının çekimlerinin olmayacağını belirten ünlü şovmen, yeni bir şovla ekranlara geri döneceğini açıkladı.

Uzun seneler süresince televizyonda Beyaz Show isimli eğlence programını sunan Beyazıt Öztürk, Geçen sezon O Ses Türkiye programında jürilik yapmaktaydı.kanalı sahibi olan Acun Ilıcalı yaptığı teklife olumlu yanıt almış ve Beyaz Show programını yeniden ekranlara getirmek için çalışmalara başlamış bulunmaktadır.

O Ses Türkiye programının yeni sezonunda yer alamayacak olan Beyazıt Öztürk, yeni sezonda kendi şovunu sunarak hayranlarının karşısında olacak. 9 seneden beri devam eden O Ses Türkiye yarışmasının jüri koltuğunda Hadise ve Murat Boz bulunmaktadır.

Yarışmanın yeni sezonunda ise Beyazıt Öztürk’ün yerini alacak ismin kim olacağı hala netlik kazanmış değil. Beyazıt Öztürk’ün yeni şov programını İbrahim Büyükak ile beraber sunacakları bilinmektedir.