İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Bugün hava nasıl olacak?
Son Dakika
Bugün hava nasıl olacak?
KPSS lisans sonuçlarında beklenen gün geldi! KPSS 2020 açıklandı mı?
KPSS lisans sonuçlarında beklenen gün...
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Son Dakika
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
El dezanfektanı kullanırken buna çok dikkat edin!
El dezanfektanı kullanırken buna çok...

O Ses Türkiye yayınlanmayacak mı? Beyaz O Ses Türkiye yarışması için üzücü haberi verdi

Gündemin kritik başlıklarından birisi olan O Ses Türkiye yayınlanmayacak mı? Beyaz O Ses Türkiye yarışması için üzücü haberi verdi haberi ile ilgili yeni gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Siz de hemen 23.10.2020 tarihli haberimizi okuyarak haberle ilgili en yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

23 Ekim 2020 Cuma 00:08
O Ses Türkiye yayınlanmayacak mı? Beyaz O Ses Türkiye yarışması için üzücü haberi verdi
Takip Et:

TV8 ekranlarında yayınlanan ve seyircilerin vazgeçilmez yarışmalarından biri olan O Ses Türkiye’ nin yeni sezonda gelmeyeceğine dair iddialar gündemi meşgul etmeye başladı.

 

Geçen dönemde Jüri üyeleri arasında Beyazıt Öztürk, Seda Sayan, Hadise ve Murat Boz’ u bulunduran yarışama, ilk olarak gündeme Seda Sayan’ ın jüri üyeliğinden ayrılması ile gündeme gelmişti. Daha sonrasında ise bu habere sevilen yarışma O Ses Türkiye’ nin yeni sezonunda ekranlara gelmeyeceği iddiası eklendi.


Seyircilerin merakla beklemekte olduğu O Ses Türkiye’ nin bu sene yapılmamasının nedeni n covid-19 olduğu iddia edilmekte ama sevilen program ile ilgili, programın ve kanalın sahibi Acun Ilıcalı tarafından bir açıklama yapılmadı.

Seyirciler O Ses Türkiye yarışmasının yeni sezon ile birlikte ekranlara gelip gelmeyeceğini merak etmekte lakin henüz kanaldan ve jüri üyeleri Hadise ve Murat Boz tarafından bir açıklama yapılmadı.



Son Güncelleme: 23.10.2020 00:08
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
O Ses Türkiye Neden Yayınlanmıyor|O Ses Türkiye Ne Zaman BaşlayacakO Ses Türkiye JüriO Ses Türkiye 2020O Ses Türkiye Neden Yayınlanmıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seda Sayan, yeni işiyle seyircilerin karşısına çıkıyor
Seda Sayan, yeni işiyle seyircilerin karşısına çıkıyor
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak
Covid-19 konulu sinema filmi “Corontina”nın vizyon tarihi satandı
Covid-19 konulu sinema filmi “Corontina”nın vizyon tarihi satandı
Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek
Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek
Fox TV’nin sevilen dizisi Baraj’daki Fulya dikkatleri üzerinde topladı!
Fox TV’nin sevilen dizisi Baraj’daki Fulya dikkatleri üzerinde topladı!

Popüler Haberler

O Ses Türkiye yayınlanmayacak mı? Beyaz O Ses Türkiye yarışması için üzücü haberi verdi
Yasak Elma Yiğit ayrılacak mı? Doğaç Yıldız Yasak Elma yeni alanda olacak mı, yok mu?
Survivor şampiyonu Cemal Can ne ödül kazandı? Survivor yarışma birincisine verilen ödüller neler? Cemal Can kaç para ve hangi ödüllere sahip oldu?
Black Cuma nedir? Black Cuma ne zaman? Black Cuma 2020 indirim tarihleri
Altın ne kadar oldu? 23 Ekim 2020 Cuma Güncel altın fiyatları 23 Ekim 2020 Cuma – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Güncel gümüş fiyatları 23 Ekim 2020 Cuma – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 23 Ekim 2020 Cuma E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 23 Ekim 2020 Cuma Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 23 Ekim 2020 Cuma
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 23 Ekim 2020 Cuma
Asgari ücretliye ev kampanyası faiz beklentisi yüzde 0.50
Günlük burç yorumları 24 Haziran 2019 Pazartesi - Günlük yaşantınızda burcunuzun etkileri nasıl olacak?
2020 elektrik faturası 80 TL devlet desteği başvuru evrakları ve şartları
İŞKUR işbaşı eğitim programı ve kursiyer ücretleri, maaşları ne kadardır?
Cilt bakımı için evde yapılabilecek doğal maskeler ve yapılışları 2020
Konut kredisi yapılandırma nedir, nasıl yapılır? Konut kredisi yapılandırmasında dikkat edilecek noktalar
Seksenler Nurten ayrıldı mı? Tolunay Donat devam edecek mi?
Kırmızı Oda Doktor Piraye kimdir? Gerçek adı nedir? Tülin Özen hakkında bilgiler
You yeni sezon ne zaman başlayacak? You 3. sezona üç yeni oyuncu
Fahri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrıldı mı? Kenan Çoban Yeni sezonda var mı?
Asgari ücretli çalışan ne kadar ihtiyaç kredisi çekebilir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.