O Ses Türkiye yarışmacısı Ezgi Kundak kimdir, kaç yaşında ve nereli?

TV 8 ekranlarının fenomen yarışması O Ses Türkiye’de ön eleme turları devam ediyor. Her bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazanan şarkı yarışmasının ilk turunda Ezgi Kundak isimli yarışması gündem oldu. İki jüri üyesinin beğenisini kazanarak döndürmeyi başaran Ezgi Kundan ilginç hayat hikayesiyle dikkat çekti. İzleyiciler Ezgin Kundak kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularını gündeme getirdi.

O Ses Türkiye Ezgi Kundak kimdir, kaç yaşında?

Ezgi Kundak kimi seçti?

O Ses Türkiye yarışmasına katılan Ezgi Kundan 29 yaşında ve yarışmaya Ankara’da katılmaktadır. Ankara’da birçok mekanda sahne alan Ezgi, müzik hayatına 6 yaşında başlamıştı. Küçük yaşlardan itibaren babasının çıkardığı albümlerde ona eşlik etmiş ve henüz 10 yaşında İhsan Öztürk’ten bağlama dersi almıştır. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bölümünden mezun olan Kundak hayatının müzik olduğunu söylüyor.

Ezgi Kundan yarışmanın ön eleme turunda Koy Ver Kendini adlı şarkıyı seslendirdi ve performansıyla Ebru Gündeş ile Beyazıt Öztürk’ü döndürmeyi başardı. Kundak, iki jüri üyesinden Beyazıt Öztürk’ü seçti.