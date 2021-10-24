O Ses Türkiye yarışmacısı Ezgi Kundak kimdir, kaç yaşında ve nereli?

TV 8 ekranlarının fenomen yarışması O Ses Türkiye’de ön eleme turları devam ediyor. Her bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazanan şarkı yarışmasının ilk turunda Ezgi Kundak isimli yarışması gündem oldu. İki jüri üyesinin beğenisini kazanarak döndürmeyi başaran Ezgi Kundan ilginç hayat hikayesiyle dikkat çekti. İzleyiciler Ezgin Kundak kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularını gündeme getirdi.
O Ses Türkiye Ezgi Kundak kimdir, kaç yaşında?
Ezgi Kundak kimi seçti?
Ezgi Kundan yarışmanın ön eleme turunda Koy Ver Kendini adlı şarkıyı seslendirdi ve performansıyla Ebru Gündeş ile Beyazıt Öztürk’ü döndürmeyi başardı. Kundak, iki jüri üyesinden Beyazıt Öztürk’ü seçti.
Son Güncelleme: 24.10.2021 16:52