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O Ses Türkiye Rap yarışma başvurusu nasıl yapılır? O Ses Türkiye Rap Juri üyeleri kimler?

Yeni başlayacak olan, O Ses Türkiye programının değişik bir konsepti olan O Ses Türkiye Rap yayın hayatına başlayacak. Jüri koltuğunda Ceza ve Sagopa Kajmer gibi ünlü isimlerin olacağı iddiası, programın kitlesini heyecanlandırdı. Henüz jüri koltuğunda olanlar net olarak bilinmese de herkesin gözü yapılacak herhangi bir yeni açıklamada!

05 Aralık 2020 Cumartesi 04:15
O Ses Türkiye Rap yarışma başvurusu nasıl yapılır? O Ses Türkiye Rap Juri üyeleri kimler?
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O Ses Türkiye Rap Başlıyor! Jüri Koltuğunda Ceza ve Sagopa’nın Yer Aldığı Yarışmanın Başvuru Formu!

TV8’de yayınlanan ekranların sevilen ve keyifle izlenen yarışması O Ses Türkiye’nin rap seven seyircilerine müjde! O Ses Türkiye Rap başlıyor! MasterChef’in yayın hayatında olması sebebiyle bu sezon O Ses Türkiye olmayacağı açıklanmıştı ancak TV8’in yaptığı yeni resmi açıklama ile O Ses Türkiye Rap resmen duyuruldu!

Katılan yarışmacıların ve jüri üyelerinin renkli, eğlenceli kişilikleri sebebiyle oldukça ilgi toplayan konseptiyle O Ses Türkiye yarışması ekranların vazgeçilmezi idi. Yarışmanın konsept olarak aynı ancak içeriğinin rap müzik üzerine kurulu olduğu O Ses Türkiye Rap başlıyor. Jüri koltuğunda ünlü rap sanatçıları Ceza ve Sagopa Kajmer’in yer alacağı yarışma izleyicileri şimdiden çok heyecanlandırdı. Ne zaman yayına başlayacağı merak edilen yarışma hakkında kafalarda pek çok soru işareti bulunuyor. Yarışma ne zaman başlayacak? Nasıl başvuru yapılır? İşte bu sorularınızın yanıtları..

TV8’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bekleyenlerini heyecanlandıran yarışma O Ses Türkiye Rap, geniş çapta ilgi uyandırdı. Bu sezon, şu anda yayınlanmakta olan ve reyting sonuçlarının oldukça iyi olduğu bilinen yarışma programı MasterChef ekranlarda olmaya devam edeceğinden, bu sezon O Ses Türkiye olmayacaktı. Onun yerine O Ses Türkiye Rap versiyonunun olacağı açıklandı. Jüri üyelerinin Ceza ve Sagopa olacağı da bilindikten sonra izleyiciler sabırsızlanmaya başladı. Üstelik yarışmanın başvuruları da başladı!

Nasıl Başvuru Yapılır? TV8 O Ses Türkiye Rap Başvuru Formu!

2021 yılının Ocak- Şubat ayları gibi yayına başlayacağı tahmin edilen yarışma programına başvurular alınmaya başladı. Yeni yıla girmeye az bir zaman kalmışken, önceki senelerde yayınlanan bazı programların tekrar yayınlanıp yayınlanmayacağı da merak ediliyordu. Bu yarışmalardan birisi de O Ses Türkiye idi. Rap versiyonu yayınlanacak olan yarışmaya başvuru yapabilmek için http://www.tv8basvuru.com/ adresine girip sırasıyla; “O Ses Türkiye Rap Başvuru Yap” kısmından “Videolu Başvuru Yap” seçeneği ile başvuru formunu doldurup resmi olarak başvuru yapabilirsiniz. Seçim yerleri ve programla ilgili duyuruları aynı intenet sitesi üzerinden takip edebilirsiniz.

 

O Ses Türkiye Tanıtımı İlgileri Üzerine Topladı!

TV8 kanalının sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşım ile birlikte O Ses Türkiye Rap’in tanıtımı yalnızca intenette ve sosyal medya üzerinde değil, televizyonda da görülmeye başladı. Tanıtım videosunda Ceza ve Sagopa Kajmer’in de yer aldığı iddiaları yer etti. Jüri koltuğunda başka kimlerin de olduğu merak edildi ancak şimdilik programla, jürilerle ve yarışmacılarla ilgili bir bilgi verilmedi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 05.12.2020 04:15
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Anahtar Kelimeler:
Sagopa KajmerCezaO Ses TürkiyeO Ses Türkiye Rap
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