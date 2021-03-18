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O Ses Türkiye Rap Jürisi kimlerden oluşuyor? O Ses Türkiye RAP ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye’nin en sevilen programları arasında yer alan ‘O Ses Türkiye’ yeni projesi ile Exxen’de yer alacak. O Ses Türkiye Rap ile karşımıza çıkacak olan yarışmada jüriler kimler? O Ses Türkiye RAP ne zaman yayınlanacak?

18 Mart 2021 Perşembe 13:42
O Ses Türkiye Rap Jürisi kimlerden oluşuyor? O Ses Türkiye RAP ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?
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TV8 ekranlarının en sevilen şarkı yarışması yeni projesi ile 1 Ocak’ta kurulan dijital yayın platformu Exxen’de kendini gösterecek.  Rap konulu şarkı yarışmasının jürisi kimlerden oluşuyor? Ne zaman yayınlanacak? İşte O Ses Türkiye Rap hakkında merak edilenler

 O Ses Türkiye jüri üyeleri Eypio, Murda, Mero ve Hadise’den oluşacak. Birbirinden iyi performanları sağlayan yarışmacılar sahne alacak. İlk bölümü Cuma akşamı Exxen’de yayınlanacak olan O Ses Türkiye Rap, müzik hayranlarını bekliyor.

Exxen ücreti ne kadar? O Ses Türkiye Rap nasıl izlenir?

Exxen’e üye olmak için öncelikle uygulamayı indirmeniz gerekmektedir. İlk 7 gün ücretsiz olan platform aylık 9.90 TL başlayan ücretlerle hizmet sunuyor. Exxen’e üye olunduktan sonra O Ses Türkiye Rap izleyebilirsiniz.



Son Güncelleme: 18.03.2021 13:42
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Anahtar Kelimeler:
O Ses TürkiyeRapExxen
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