O Ses Türkiye Rap Jürisi kimlerden oluşuyor? O Ses Türkiye RAP ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

TV8 ekranlarının en sevilen şarkı yarışması yeni projesi ile 1 Ocak’ta kurulan dijital yayın platformu Exxen’de kendini gösterecek. Rap konulu şarkı yarışmasının jürisi kimlerden oluşuyor? Ne zaman yayınlanacak? İşte O Ses Türkiye Rap hakkında merak edilenler

Exxen ücreti ne kadar? O Ses Türkiye Rap nasıl izlenir?

O Ses Türkiye jüri üyeleri Eypio, Murda, Mero ve Hadise’den oluşacak. Birbirinden iyi performanları sağlayan yarışmacılar sahne alacak. İlk bölümü Cuma akşamı Exxen’de yayınlanacak olan O Ses Türkiye Rap, müzik hayranlarını bekliyor.

Exxen’e üye olmak için öncelikle uygulamayı indirmeniz gerekmektedir. İlk 7 gün ücretsiz olan platform aylık 9.90 TL başlayan ücretlerle hizmet sunuyor. Exxen’e üye olunduktan sonra O Ses Türkiye Rap izleyebilirsiniz.